Ancelotti tira de ironía: «Si llega a sacar roja a Camavinga el plan es completo…»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Sevilla en el Pizjuán. Los blancos se fueron al descanso perdiendo 2-0, pero en una segunda mitad impresionante los blancos dieron la vuelta al marcador para sumar tres puntos de campeonato. El italiano explicó que “”.

Triunfo de campeonato

“Es un triunfo muy importante. La primera parte no fue buena, pero la segunda fue espectacular. Parecíamos cansados, pero tuvimos una reacción muy fuerte. La segunda parte fue un compromiso muy grande”.

Remontadas

“No estamos acostumbrados a esto. Este equipo es capaz de hacer cosas especiales. Empezamos mal el partido, se adelantaron con dos goles, pero no perdimos confianza. Nos ayudaron los partidos contra el PSG y el Chelsea. No entendemos cómo puede pitar la mano de Vinicius y no la de Diegos Carlos”.

Jugadas polémicas

“Con la roja a Camavinga el plan era completo. A mí me parece que toca el balón. Vinicius me garantizó que no tocó el balón con la mano. No lo entiendo”.

Celebración

“Es por la manera de remontar. Todo el mundo espera nuestro pinchazo, pero no lo hace porque tiene calidad y corazón”.

Resurrección del Madrid

“La culpa en la primera parte es del entrenador y en la segunda es de los jugadores. No perdimos la cabeza y pudimos arreglar algunas cosas que no salieron bien. En la primera parte nos buscaron y la posición no era correcta. Son cosas que en el fútbol es complicado de entender, como las decisiones del árbitro. Esta segunda parte me deja muy orgulloso”.

Gol anulado a Vinicius

“Lo vi en vivo y no me parecía que lo tacase con la mano. Entiendo que es difícil, pero me parecía bastante clara”.

Rodrygo

“Va a ser un grandísimo jugador y lo va a ser desde el principio. Marca la diferencia, como Camavinga. Trabajamos para eso. Son jóvenes. Hizo una segunda mitad increíble”.