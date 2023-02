Lo de Endrick va a ser muy serio: rozó el gol del año con un tijeretazo al larguero

Endrick sigue dejando destellos de su enorme calidad en cada partido con Palmeiras. El jovencísimo brasileño de 16 años, que llegará al Real Madrid en 2024, estuvo a punto de hacer el gol del año en la noche del pasado jueves con un tijeretazo impresionante que chocó con el travesaño en el minuto uno de partido.

El Real Madrid tiene atada a una de las perlas del futuro en el fútbol mundial. Es algo que ya se conocía cuando Endrick firmó por el Real Madrid, pero el joven brasileño sigue demostrando que su calidad y sus cualidades no tienen límites en cada partido con Palmeiras.

En el minuto uno de partido frente a Inter de Limeira, en la séptima jornada del Campeonato Paulista, Endrick estuvo a punto de firmar el gol del año. El brasileño, de solamente 16 años, recibió la pelota dentro del área, picó el esférico por encima de un defensor de manera sutil y mediante un tijeretazo estrelló la pelota en el travesaño. Pudo ser un golazo impresionante.

Palmeiras terminó ganando el partido por 2-0 frente a Inter de Limeira y continúa líder en su grupo. Endrick fue clave una vez más para conseguir la victoria, ya que en el minuto 18 forzó un penalti tras internarse en el área y regatear al portero. El talentoso brasileño sigue dejando destellos de lo que puede llegar a ser. Todavía le queda para llegar al Real Madrid, aunque ya está firmado, y su margen de crecimiento es enorme. Puede llegar a ser lo que él quiera.

QUE PECADO! 😳

O Endrick virou essa bike no início do primeiro tempo, mas a bola explodiu no travessão… Já pensou se entra? #Paulistão2023 pic.twitter.com/XYG6eiQDqz

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 10, 2023