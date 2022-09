Lluvia de objetos desde la grada tras el baile de Rodrygo y Vinicius en el primer gol del Madrid

La grada del Metropolitano reaccionó lanzando objetos al césped tras el gol de Rodrygo que adelantaba al Real Madrid en el marcador en el derbi. El delantero madridista lo celebró bailando con Vinicius, algo que no gustó a los aficionados rojiblancos. El árbitro, Munuera Montero, no dio reanudó el partido hasta que no se pidiese por megafonía que está terminantemente prohibido ese comportamiento.