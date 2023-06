La llamativa valoración de Kroos tras finalizar la temporada

Tras finalizar la temporada 22/23, el Real Madrid ha levantado tres trofeos: Copa del Rey, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Eso es lo que ha querido reseñar Toni Kroos tras hacer un balance de la temporada a través de sus redes sociales.

«Temporada larga. Tres trofeos significa la temporada ha sido buena. Gracias por su apoyo», publicó Kroos en sus redes sociales. El mediocentro alemán valoró de esta manera la temporada que acaba de terminar.

El futbolista alemán del Real Madrid opina que la temporada del equipo blanco, que ha sido muy larga con un atípico Mundial de por medio, ha sido buena tras levantar tres trofeos: la Copa del Rey, Mundial de Clubes y Supercopa de Europa.

Long season. 3 trophies means its been a good one. Thanks for your support! pic.twitter.com/BoCVDMh2ew

— Toni Kroos (@ToniKroos) June 6, 2023