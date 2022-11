El Liverpool, un rival habitual del Madrid, que ha perdido los últimos tres enfrentamientos

El Real Madrid ya tiene rival para los octavos de final de la Champions League y no es nada menos que el Liverpool. Así ha quedado encuadrado este cruce donde se reeditará la final de la pasada edición donde acabó con la consecución de la ‘Decimocuarta’. Una final anticipada, por nivel y por la trayectoria de estos dos equipos en Europa, pero que será en la primera fase del KO de la competición. Los de Jurgen Klopp era uno de los ‘cocos’ y rival a evitar de este sorteo y finalmente tendrán que verse las caras antes de tiempo.

El conjunto inglés no atraviesa por el mejor momento de la ‘era Klopp’. Son octavos en la Premier League tras un inicio titubeante, con muchos tropiezos y sin la seña de identidad característica de un equipo que ha sido uno de los más potentes en los últimos años. No obstante, el enfrentamiento no se producirá hasta el próximo mes de febrero y muchas cosas pueden cambiar, tanto para bien como para mal. Hay un Mundial de por medio y nadie sabe que ocurrirá por aquellas fechas.

El primer encuentro se disputará en Anfield y la vuelta en el Santiago Bernabéu, por lo que los blancos gozarán de una pequeña ventaja al haber quedado líderes en su grupo. El Real Madrid ha sido una de las bestias negras en los últimos años para los ingleses. Primero, ganaron la ‘Decimotercera’ en Kiev en 2018 tras ganar por 3-1 con Gareth Bale como protagonista. Tres años más tarde, en 2021, los cuartos de final de la competición volvió a ver un enfrentamiento entre ambos equipos, y el conjunto blanco volvió a dejar en la cuneta a los de Jurgen Klopp. Ganaron por 3-1 en el estadio Alfredo Di Stéfano y en la vuelta de Anfield empataron a cero para pasar a las semifinales.

Fue este mismo año, en París, para volver a verse las caras en otra final de Champions League. Los de Carlo Ancelotti vencieron por 1-0 con un gol de Vinicius a pase de Valverde para culminar una de las mayores gestas de la historia de la competición tras remontar al PSG en octavos, el Chelsea en cuartos y el Manchester City en las semifinales.

Grandes peligros

Mohamed Salah sigue siendo la principal arma ofensiva del equipo, pero al igual que su equipo no pasa por su mejor momento. Tan solo seis goles en el campeonato doméstico, pero siete han sido los que ha anotado en esta fase de grupos de la Champions League. Por otro lado, el egipcio está secundado por un Darwin Núñez que fue fichado esta temporada por unos 80 millones de euros, pero su adaptación al fútbol inglés está siendo costosa.

En la parcela defensiva, el mal estado de forma de Van Dijk coincide con el de su equipo, por lo que su nivel dentro del campo tendrá una relevancia directamente proporcional a la del Liverpool. Luego, Alexander Arnold y Robertson, los laterales, son dos de los jugadores más peligrosos dentro del esquema de Jurgen Klopp donde tienen gran aportación ofensiva, pero suelen dejar muchos espacios a la espalda. Ante esta situación, los extremos del Real Madrid podrían aprovecharlo para hacer mucho daño. Vinicius ya se está relamiendo.