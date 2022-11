Ancelotti: «Veo a Rodrygo como delantero centro en el futuro»

Carlo Ancelotti habló ante los medios en la previa del partido que enfrentará al Real Madrid contra el Rayo Vallecano el lunes. El técnico evitó hablar del sorteo de Champions, afirmando que la mente está puesta en el encuentro de Vallecas. Un partido que se perderá Benzema, que no tiene las mejores sensaciones y no estará a disposición del italiano, al igual que Mendy.

Rayo

«Es un equipo que juega muy bien, en casa, muy organizado. Es un partido complicado y el equipo está preparado».

Asensio

«Puede jugar en dos posiciones distintas. Lo hace bien. Cuando juega por dentro es capaz de mostrar sus cualidades y su calidad, con asistencias, golpeo… Como interior tiene que trabajar un poco menos. La combinación con Valverde está saliendo bien. Han mostrado que se combinan bien y pueden jugar. Es algo bueno para nosotros».

Benzema

«Karim mañana no juega porque las sensaciones no son buenas. Ha entrenado el viernes, pero le costaba un poco, así que no estará disponible mañana. Contra el Cádiz no creo que esté Rüdiger, pero Karim sí».

Rodrygo como delantero

«Creo que Rodrygo tiene una gran proyección, más como delantero centro, detrás de un delantero que como extremo. Creo que no es extremo, porque busca el regate en un espacio reducido. En un futuro le veo más como delantero centro».

Hazard

«El tema de Hazard lo tienen muchos futbolistas, porque no han tenido los minutos que deberían por una cuestión de competencia. La competencia hay que tenerla porque es motivación. A Hazard le ha pasado esto, que hay jugadores que no juegan lo que tendrían que jugar».

Piqué

«Ha sido uno de los centrales más fuertes que ha tenido en esta época el fútbol. Inteligente, ordenado… ha decidido parar y es importante cuando la decisión la toma el jugador y nadie te lo dice. Le deseo lo mejor al futuro».

Benzema y el Mundial

«Nosotros miramos a lo facto y lo facto dice que no puede jugar».

Salidas

«He dicho muchas veces que nuestra idea es que el mercado está cerrado, en salidas y entradas. Si hay alguien que la pide, tenemos que escuchar».

Preocupación por Benzema

«Creo que su falta en esta primera parte nos ha permitido demostrar que tenemos jugadores con mucha calidad. Hemos arreglado su baja con más calidad por parte de otros jugadores. Después del parón le necesitamos y estamos seguros de que va a llegar al nivel de la pasada temporada».

Rodrygo vs. Ronaldo

«No tuvo la suerte que está teniendo Rodrygo. El Madrid entonces no era tan fuerte en Champions. Si a nivel individual es capaz de llegar al nivel de Ronaldo, le podríamos hacer una estatua».

Iker Bravo

«Los jóvenes están progresando bien. El trabajo que hacen sobre ellos es muy bueno. Con Iker, Álvaro Rodríguez… tienen mucha perspectiva y lo estamos evaluando. Llegado el momento, serán útiles para el primer equipo».

Sorteo

«Siempre son difíciles los rivales. El año pasado tuvimos al PSG, este año nos puede tocar también y también Liverpool, Milan, Inter… Pero nuestra preocupación es mañana el partido contra el Rayo. Ojalá lo podamos hacer bien».