Lewandowski se rinde a Ancelotti: «Me dio algo que no tenía»

Robert Lewandowski elogió al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en la previa del Clásico que disputará el Barcelona frente a la entidad blanca este domingo en el Camp Nou. El delantero polaco coincidió con el entrenador italiano en el Bayern de Múnich.

Ancelotti

«Ancelotti me dio una gran autoconfianza. Me dio algo que no tenía antes. Es un ser humano impresionante, un hombre que cuida de ti. Para él, lo más importante es ser una buena persona, no hablar de táctica. Es un hombre del que aprender».

Su llegada al Barcelona

«Vi que era un desafío y me dije a mí mismo si estaba preparado para cogerlo. Puedo tener 34 años pero eso es sólo un número y sé que puedo jugar varios años al más alto nivel. No sé exactamente cuántos, pero siempre he sido feliz jugando. Supe que mi primera temporada aquí no sería la más adecuada para ganar títulos individuales pero estaba preparado».

Más del Barça

«Tenemos un buen equipo. Puede ser que con uno o dos cambios seríamos más fuertes. No perfectos, pero más competitivos. Esta temporada tuvimos problemas en la Champions y eso es lo que debemos corregir. No estamos preparados todavía para competir al máximo nivel por los tres títulos. En fútbol es imposible cambiar algo en una semana o un mes. Lleva tiempo. Siempre quise jugar en la Liga. Ya se sabe que el Barcelona tiene muchos problemas pero cuando vi el camino que querían tomar, me dije: quiero formar parte de esto».

Clásico

«Es el partido de clubes más importante del mundo porque hay muchos aficionados viéndolo. Incluso yo lo veía así cuando no estaba en el Barça. Ahora formo parte del Clásico y eso es increíble para mí».

Raphinha

«Cuando le vi por primera vez en el entrenamiento, me dije, este chico tiene algo especial».

Araújo

«Para mí es uno de los mejores centrales del mundo».

Gavi

«Le dije que tiene que aprender inglés. Si quiere ser una persona internacional, debe hacerlo. Mira lo mayor que soy yo y estoy aprendiendo español».

Pedri

«Tiene un gran control del juego, pero el objetivo del fútbol es hacer goles, así que le dije que tiene que marcar goles y no sólo eso, dar asistencias. Le he dicho que no tenga miedo en ataque. A Pedri y Gavi siempre les digo. Si hemos marcado un gol, por qué no ir a por otro. Y si llevamos dos, a por el tercero».

Estilo

«Es importante adaptarse a los cambios y dar un paso adelante y no intentar jugar con un estilo si no tienes los jugadores correctos para hacerlos. Todo el mundo quiere imitar al Pep del Barcelona. Pero si ves jugar al City ya no juegan de esa manera. El fútbol está en constante movimiento. Hace diez años todos los equipos querían jugar al tiki-taka. Ahora los equipos son mejores tácticamente, mejores en cómo se preparan y se mueven en defensa y cómo cambian de estilo durante el desarrollo de un partido».