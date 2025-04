El Leverkusen pone fecha límite a Xabi Alonso

El Bayer Leverkusen comienza a asumir que Xabi Alonso no será su entrenador la próxima temporada y ha puesto una fecha límite al entrenador español. Su club, nominado a la revelación deportiva del año en los premios Laureus, demostró en voz de dos de sus principales directivos que los días del tolosarra en Alemania pueden estar contados. La eliminación del Real Madrid en Champions y el movimiento en el banquillo tras la posible marcha de Carlo Ancelotti deja a Xabi Alonso como el claro candidato a ocuparlo.

Fernando Carro, CEO del Leverkusen, encendió la chispa del asunto Xabi Alonso en la previa de la gala de los Laureus. En su visita a Madrid, el directivo español se encontró con más de una decena de medios de comunicación, entre los que se encontraba OKDIARIO, que le cuestionaron por la posibilidad de que finalmente su gran apuesta recale en el equipo más laureado de Europa.

Un club que además conoce a la perfección por las seis temporadas en las que defendió la camiseta blanca. Carro desveló ese «pacto de caballeros» entre el Leverkusen y Xabi Alonso para dejar marchar al técnico en el caso de que uno de sus ex equipos venga a por él. La única opción, lógicamente, es el Real Madrid, por lo que el dirigente español dejó a las claras que si el club merengue apuesta por él no habrá impedimentos y saldrá de buenas formas de la entidad germana tras llevarla a lo más alto.

El Leverkusen se ha dado hasta el próximo 11 de mayo para esperar no sólo a la decisión de Xabi Alonso, sino también la del Real Madrid, máximo protagonista de este traspaso en ciernes. Ese día se disputa el segundo y último Clásico de esta temporada entre el Barcelona y el equipo blanco. La primera será el próximo sábado en Sevilla en la final de la Copa del Rey.

El ultimátum de Carro y Rolfes a Xabi Alonso

Del éxito del Real Madrid en el duelo por el título copero y en Liga dependerá el veredicto final del club, que a día de hoy está volcado por el fichaje de Xabi Alonso. El ex jugador, a su vez, tendrá 19 días para meditar su futuro si contamos desde este martes. «Lo importante es que haya diálogo. La decisión final debe tomarse en las próximas tres o cuatro semanas, no podemos esperar al final de temporada», afirmó Carro.

A ese discurso se sumó en declaraciones a este periódico en la alfombra roja de los Laureus Simon Rofles, ex capitán del Leverkusen y director general del club. OKDIARIO le cuestionó personalmente si es una posibilidad real que Xabi Alonso entrene al Real Madrid la siguiente temporada y, aunque parezca dar una versión de alguien perdido, al unirse a la vertiente de Carro demostró que quieren una respuesta inminente y que muy posible sea la del sí al club blanco.

«No lo sé, no puedo decirlo. No hay nada concreto, nada decidido, pero para nosotros también es importante para la planificación de la nueva temporada que tomemos una decisión próximamente y que sea un plan claro para todos», aseguró Rolfes, que al igual que Carro se quedó a las puertas de ese premio a revelación del año para el Leverkusen. No fue el equipo de las aspirinas, sino Lamine Yamal quien se lo llevó por su precocidad para convertirse en una estrella.