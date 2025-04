Ancelotti: «La luna de miel con el Real Madrid sigue»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Getafe y Real Madrid en el Coliseum. Los blancos, que siguen en la lucha por la Liga tras haber ganado al Athletic el pasado domingo con un golazo de Valverde, buscarán sumar tres puntos capitales frente a los de Bordalás justo antes de la final de la Copa del Rey.

«Todos sabemos cómo juega el Getafe. Están muy bien organizados y plantean muchos duelos. Se acerca el final de temporada y todos los partidos son importantes. Nos jugamos mucho y queremos seguir adelante en todo», comenzó el italiano.

Sobre si ha estado condicionado por meter a los cuatro atacantes, fue claro: «No creo que sea un problema. Hemos perdido piezas importantes atrás que nos ha costado reemplazar. No hemos encontrado el equilibrio que esperemos encontrar en este último tramo. Si lo encontramos, podemos ganar títulos».

Sobre Mbappé y Mendy, los descartó para el partido del miércoles: «No estarán listos para el partido contra el Getafe, pero entrenarán y pueden estar disponibles para el encuentro del sábado».

«Teniendo en cuenta el desgaste que hemos tenido el domingo, se hará el once. Algunos siguen cansados, pero es normal. Mañana veremos», explicó sobre la alineación. Además, sobre la posibilidad de seguir el año que viene, fue claro: «En el fútbol todo es posible».

«No tengo ninguna revancha contra nadie. Me encanta este banquillo. Me encantó en la primera etapa y en esta segunda. Esperemos que pueda seguir lo más lejos posible. Si esto algún día termina, me quitaré el sombrero ante este club», añadió.

Ancelotti también habló de los pitos que recibió Mbappé contra el Athletic: «Está dolido por la lesión, porque no puede ayudar al equipo. Lo está intentando todo».

También habló sobre Endrick: «No ha cambiado nada especial. Está progresando muy bien. Está teniendo más protagonismo ahora porque hay partidos en los que necesitamos su fuerza».

«Los dos títulos que tenemos en juego, no tenemos en cuenta el Mundial de Clubes, pasan por ganar al Barcelona. De eso no tenemos dudas. Habrá que salir bien en el próximo partido para centrarnos en la final de la Copa del Rey. Tenemos confianza en que lo podemos hacer, pero hay que cambiar algo que vamos a cambiar», aseguró el italiano.

«Estoy muy bien con el club. Son conscientes de que ha sido un año complicado, pero juntos intentamos manejar las dificultades. La luna de miel sigue. Estoy contento, feliz y con mucha presión. Esto siempre es así. El estrés es gasolina para mí, no me molesta. Me da más energía. Hasta que me levanto por las mañanas, todo va bien», comentó.

Sobre cómo trata a las personas, comentó lo siguiente: «En Italia se dice que todas las veces que hay problemas, te dicen ‘tu mano izquierda’. Pasó también en la primera etapa. Intento manejar la relación con las personas por lo que soy. En una relación tienes que demostrar lo que tú eres. Esta temporada me he enfadado muchas veces. Mi relación es tener una relación con las personas al mismo nivel, y para eso tienes que tener respeto y ser respetado, y eso ha pasado. Yo soy en la vida de mano izquierda porque nadie ha tenido relación conmigo con mano derecha: mi padre, entrenadores, profesor… No soy capaz de usar el látigo. Ficha otro entrenador. Para mí no es la manera».

Sobre el horario del partido, ya que el Barcelona tendrá 24 horas de descanso más antes de la final, no quiso quejarse: «Puede pasar. No se podía jugar el martes. Hay tiempo suficiente para descansar y entrenar. Se podría haber jugado más pronto, porque mucha gente a las 21:30 está durmiendo. Ojalá no lo hagan mis jugadores».

«Parece que están mejor que nosotros, pero una final es una final y es algo imprevisible. Meter al Real Madrid como víctima en una final me parece un poco exagerado», finalizó el italiano.