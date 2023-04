Lampard confirma la baja de Koulibaly frente al Real Madrid

El Real Madrid visitará el próximo martes al Chelsea en Stamford Bridge en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League tras el 2-0 de la ida el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu. Frank Lampard ha confirmado este viernes en rueda de prensa que Koulibaly se perderá el partido ante los blancos en Londres, una baja más que sensible para los blues.

«Cuestión de semanas más que de días. Es un jugador muy bueno, con mucha experiencia. La gente habla mucho de nuestra plantilla, la plantilla de la Champions League es diferente a la Premier League y es una decepción, pero también una oportunidad», afirmaba Lampard confirmando que Koulibaly no estará contra el Real Madrid.

Con la baja de Chilwell por sanción, tras la roja vista en el Bernabéu, la baja de Koulibaly por lesión y conociendo que Badiashile no está inscrito, Lampard tiene un gran problema para afrontar el duelo en Londres frente al Real Madrid. Lo más lógico es que forme con defensa de cuatro con Chalobah y Thiago Silva como centrales, esperando a ver si Azplicueta llega en plenas condiciones.

«No puedo confirmarlo porque no lo sé. Al trabajar con Enzo, puedo decir que ha sido un jugador de una actitud sobresaliente. Es un jugador fantástico para este club en el futuro y exactamente el tipo de perfil al que debes aspirar», afirmaba Lampard sobre Enzo Fernández.

«Yo ya he pasado por una racha como esta. He vivido lo suficiente como para tener todos los aspectos positivos y negativos. La única forma de resolverlo es a través del trabajo duro y la concentración. Tuve la suerte de tener una carrera aquí rodeada de cosas buenas, pero lo principal que me impulsó fue mi deseo», contaba el técnico blue sobre la crisis de resultados del Chelsea.

«Es vital. Supongo que todas lo son. Trabajas hacia la idea de doblar una esquina para progresar. No quita la dificultad del juego. Queremos animarnos para cuando venga el Real Madrid», afirmaba Lampard sobre la vuelta de cuartos de final ante los blancos.

El Chelsea disputa este sábado, antes de recibir al Real Madrid, un duelo importante de Premier League frente al Brighton en Stamford Bridge. Los blues están a casi 20 puntos de los puestos Champions y necesitan recuperar la senda de la victoria en la competición doméstica antes de centrarse nuevamente en la Champions.