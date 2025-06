Lamine Yamal cierra la puerta al Real Madrid para siempre: «Es imposible»

Lamine Yamal ha cerrado la puerta a fichar por el Real Madrid en algún momento de su carrera mientras está concentrado con la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y con la mente puesta en el partido contra Francia correspondiente a la semifinal de la Liga de Naciones.

El talentoso jugador del Barcelona y de la selección española ha concedido una entrevista a El Partidazo de la Cadena Cope y ha soltado varios titulares. Uno de ellos sobre su eterno rival, el Real Madrid. «No, es imposible», declaró Lamine Yamal en esta entrevista sobre la posibilidad de fichar por el equipo blanco en algún momento de su carrera.

De esta manera, Yamal profesa todo su amor al Barcelona, el equipo de su vida y en el que lleva jugando desde que es muy pequeño. Hay que recordar que el joven jugador azulgrana cumplirá 18 años el próximo 13 de julio y ese día entrará en vigor su contrato con la entidad culé hasta el año 2031.

Pero dejó más titulares Lamine Yamal en su entrevista en Cope, ya que también habló sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro: «El Balón de Oro debería ser para el mejor jugador del año… Pero la gente quiere que quien gane el jueves entre España y Francia gane el Balón de Oro. Imaginaos si nos pasa algo a Dembélé o a mí el jueves…».

«No pienso en el Balón de Oro, creo que te irá mal si solo piensas en eso. Pienso en jugar, en ganar… Imagínate si el año que viene gano el Mundial y la Champions, entonces llegará el Balón de Oro. Pero lo importante es disfrutar del fútbol», añadió Lamine Yamal en esta entrevista.

«Mis amigos me envían comentarios negativos. Como saben que me motivan, me los envían antes de los partidos. O sea, si alguien me critica, me dicen: ‘Mira lo que dijo este tipo’», reveló también Lamine Yamal en esta entrevista en Cope.

Un Lamine Yamal, que después de cerrar una gran temporada con el Barcelona, con la consecución de la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Liga, ahora tiene su mente enfocada en la Liga de Naciones con España. Quiere ganar su segundo título con la Selección y para ello tendrá que medirse a Francia este jueves en la segunda semifinal. Un duelo que volverá a enfrentar al joven talento culé y a Kylian Mbappé, frente a frente.