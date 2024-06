El laberinto de Nacho: quiere irse, pero no encuentra salida

Nacho Fernández se inclina por dejar el Real Madrid este verano, tal y como contó OKDIARIO el 22 de abril, pero tiene un problema. Un problema capital. No tiene ninguna oferta que le satisfaga lo suficiente. Cuando el todavía capitán del conjunto blanco comunicó al club su decisión de no renovar su contrato, poniendo punto final a toda una vida defendiendo la misma camiseta, tenía dos cosas claras: no enfrentarse a los madridistas e ir a la MLS.

La primera, que no iba a recalar en ningún equipo europeo y, obviamente, español que se pudiese enfrentar con el Real Madrid. La otra, que su deseo era comenzar una aventura americana que también fuese positiva para su familia, especialmente sus hijos. La posibilidad de formarse y aprender inglés en Estados Unidos llama la atención de Nacho. ¿El problema? Que no ha llegado ninguna oferta interesante y, en estos momentos, la puerta de la MLS está cerrada.

La otra posibilidad es irse a Arabia Saudí. Esta opción no satisface tanto a su entorno, pero sí le permitiría ganar una buena suma de millones. Al final, todo se compensa. Aunque tampoco está teniendo todas las ofertas que se podrían pensar de un jugador de su nivel. Nacho ha tenido contacto con varios clubes, como el Al Nassr y Al Ittihad, pero por el momento nada se ha concretado. Las propuestas salariales son importantes, pero para poder hacerlas efectivas necesita el visto bueno del gobierno Saudí que, por el momento, no ha llegado. La expectativa es que llegue el ok y más pronto que tarde pueda resolver su futuro, pero por el momento todo sigue parado.

Por ello, ahora mismo, su mayor problema es que sí, sigue teniendo claro que quiere hacer las maletas y comenzar una nueva aventura lejos del Real Madrid, pero no encuentra una salida. Lo normal es que se resuelva pronto, pero la realidad es que todo sigue parado.

Mientras, Nacho sigue centrado en la Eurocopa que está jugando con España y donde está teniendo protagonismo. No obstante, es imposible aislarse de su futuro. Por ello, ha decidido no hablar con los medios de comunicación hasta que no se resuelva.

El Real Madrid mantiene la calma con Nacho

El Real Madrid, lejos de ponerse nervioso, está tranquilo y esperando acontecimientos. El club blanco tiene muy claro que decida lo que decida Nacho Fernández se aceptará de buen grado. De hecho, si quiere quedarse, la renovación que lleva teniendo encima de la mesa desde principios de año se mantendrá hasta el 30 de junio. Esa es la única fecha límite que tiene el todavía jugador de la entidad madridista.

A pesar de todas estas idas y venidas del capitán, de ver como les comunicó que no iba a querer seguir una temporada más e, incluso, de ayudarle para emprender una nueva aventura en Estados Unidos, su destino preferido si dejaba el Real Madrid, la entidad presidida por Florentino Pérez sí ha tenido la sangre fría que le ha faltado a Nacho en algunos momentos para mantener la oferta de renovación que tiene encima de la mesa desde el pasado mes de enero. Por ello, si quiere seguir, lo hará. Eso sí, el 30 de junio todo se acaba.

Una vida como madridista

Nacho ingresó en las categorías inferiores del Real Madrid el 1 de julio de 2007 para formar parte del Alevín A. Desde ese momento, pasó todos los equipos de La Fábrica hasta llegar al Castilla, donde capitaneó al último primer filial madridista que ascendió a Segunda.

De la mano de Mourinho ascendió al primer equipo y con Ancelotti en su primera etapa se empezó a consagrar. Desde ese momento ha demostrado una profesionalidad y una calidad que siempre le han convertido en un jugador capital dentro de la plantilla. Su profesionalidad y su calidad, esa que muchas veces no destaca y se debería hacer más, siempre le ha permitido tener su sitio en el equipo.

Ahora, podría dejar el club tras haber ganado 26 títulos, siendo junto a Modric el más laureado de la historia de la entidad madridista. El último, la Decimoquinta que él mismo levantó. Esta fue su sexta Champions, la que le permitió igualar a Gento.

Nacho ha cumplido todos los objetivos que se ha propuesto como jugador del Real Madrid, pero lo que no podrá si hace las maletas es entrar en el selecto club de los One Club Man. Sólo cuatro jugadores lo han conseguido en la historia blanca. Zárraga, Camacho, Chendo y Sanchís. El canterano podría haber sido el quinto, pero ha tomado la decisión de dar un paso al lado.