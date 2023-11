Kvaratskhelia se deja querer por el Real Madrid

Kvaratskhelia se midió al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con su Nápoles con motivo de la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El jugador georgiano diputó los 90 minutos del partido que su equipo perdió contra los blancos. Tras el encuentro, su padre declaró que el sueño de su hijo es jugar en el Real Madrid. Una clara declaración de intenciones.

«Khvicha siempre soñó y todavía sueña con jugar en el Real Madrid. Estoy seguro de ello», afirmó el padre de Kvaratskhelia, Badri, a un medio georgiano. No es la primera vez el que jugador se deja querer por la entidad madridista a través de su entorno. Y esta declaración llega muy pocas horas después del partido del Bernabéu.

El padre de Kvaratskhelia también afirmó que «para Khvicha jugar contra el Real Madrid fue especial. En mi familia todos son madridistas menos yo». El futbolista del Nápoles vivió uno de los partidos más especiales de su carrera deportiva, jugando en un escenario donde siempre ha soñado jugar. En la previa del encuentro ya se pudo observar como el futbolista georgiana alucinaba con el coliseo blanco y lo grababa sin parar mientras lo miraba asombrado.

Ya en el césped, Kvaratskhelia fue de lo mejor del Nápoles. El jugador georgiano, desde la banda, siempre llevó peligro contra la portería del Real Madrid. Fue de lo mejor y demostró en un gran escenario europeo su gran calidad. A sus 22 años es una de las grandes promesas del fútbol europeo.

Kvaratskhelia se deja querer por el Madrid

Khvicha Kvaratskhelia, una de las grandes perlas del Nápoles y promesa del fútbol georgiano a sus 22 años, es aficionado del Real Madrid a pesar de que su padre y su agente son hinchas del Barcelona. Lo confirmó hace unos meses su propio representante recalcando que el jugador georgiano «ama al Real».

Y es que no es la primera vez que el entorno del jugador georgiano se deja querer por el Real Madrid. Hace unos meses, el agente de Khvicha Kvaratskhelia afirmó en Geo Team que «su padre y yo somos aficionados del Barça, pero Kvara ama al Real Madrid. Si lo veo con una camiseta del Barça estaré contento, pero es madridista. Es un jugador para un equipo de ese nivel, ya que está capacitado para jugar en cualquier equipo».

«El director del Nápoles me pide que no tenga prisa, a Kvara le gusta todo allí. Pero una cosa está clara: en Italia no jugará en otro equipo italiano que no sea éste. Dentro de 10 o 15 años, quién sabe, el Inter quizás le querrá. Pero hoy no veo otro equipo que no sea el Nápoles», afirmó hace meses el representante de la joven promesa georgiana.

Ahora ha sido el propio padre del jugador el que ha afirmado, en el mismo medio georgiano, que el sueño de Kvaratskhelia es jugar en el Real Madrid. Esta declaración de intenciones de su entorno más cercano llega justo después de que el futbolista del Nápoles jugase en el Santiago Bernabéu contra el propio conjunto blanco.