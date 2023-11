El partido perfecto de Bellingham contra el Nápoles

Jude Bellingham cuajó un partido prácticamente perfecto contra el Nápoles en el Santiago Bernabéu. Anotó un gol más, y ya lleva 15 en 16 partidos, volvió a romper un nuevo registro de la historia blanca, repartió una asistencia clave para sentenciar el encuentro, se llevó el trofeo a mejor jugador del partido y lideró al equipo en una nueva victoria europea. Fue uno de sus mejores partidos como madridista. Además, el mediocentro británico se lució ante su ídolo, Zidane, que estuvo en la grada presenciando el choque.

«Bellingham es un regalo para el fútbol», afirmaba Carlo Ancelotti en rueda de prensa tras la victoria del Real Madrid sobre el Nápoles que certifica la primera plaza del grupo para los blancos. El mediocentro inglés volvió a dar una nueva exhibición en Champions. Tiene al Bernabéu a sus pies y ya es un ídolo para el madridismo, que no duda en entonar el ‘Hey Jude’ de los Beatles cada vez que puede.

Con el tanto al Nápoles, un golazo de cabeza digno de cualquier gran delantero de la historia, Jude Bellingham ya lleva 15 goles en sus primeros 16 encuentros como jugador madridista. Una cifra que ya supera el mejor registro goleador del inglés en toda su carrera. Y estamos a finales del mes de noviembre. Eso lo dice todo.

Los números de Jude Bellingham son una absoluta locura. Cada partido es una nueva exhibición ante el mundo. Su impacto en el Real Madrid está alcanzado cotas inimaginables y su techo es imposible de calcular. Es insultantemente joven y puede llegar hasta donde él mismo se proponga, porque las cualidades y el carácter ganador lo lleva en el ADN.

El partido de Jude Bellingham ante el Nápoles se puede decir que fue prácticamente perfecto. Anotó un gol clave en el partido que le metió de lleno una vez más en la historia del Real Madrid, al convertirse en el primer jugador en la historia del club blanco en marcar en sus primeros cuatro partidos como madridista en la Champions League.

Además, Jude Bellingham realizó 91 toques de balón contra el Nápoles, un 94% de pases precisos durante todo el encuentro (63 de 67), un 100% de balones en largo acertados (cinco de cinco), cuatro pases clave, una gran ocasión creada, tres de cinco regates realizados, cinco de 12 duelos ganados en el suelo y un duelo aéreo ganado. También repartió una asistencia maravillosa con el exterior para que Joselu sentenciase el partido.

Jude Bellingham también se lució ante su ídolo, Zidane. El ex técnico y jugador madridista estuvo en el Santiago Bernabéu presenciando el partido de Champions entre Real Madrid y Nápoles. Su hijo Theo estaba convocado. Jude jugó con el ‘5’ de Zizou a la espalda y con el modelo de botas Adidas que usaba la leyenda francesa en su época.

El mediocentro británico llegó a bromear en sus redes sociales sobre sus botas: «¿Qué pusiste en estas, Adidas?». Lo que está claro es que le dieron suerte al bueno de Jude para lucirse ante Zidane y realizar un partido perfecto que le permitió llevarse un nuevo trofeo MVP. Sin duda fue uno de los mejores partidos de Bellingham con la camiseta del Real Madrid.

Tras el partido, Ancelotti fue preguntado por la comparación futbolística entre Jude Bellingham y Zidane, y el italiano fue muy claro: «Difícil comparar a dos generaciones distintas. Veo una llegada en Jude que Zidane no tenía. Y la calidad de Zizou individual, Jude no la tiene. El fútbol moderno quiere más futbolistas físicos, que puedan ocupar mucho más campo rápidamente».

Fantastic UCL performance from the team. What did you put in these, @adidasfootball? 😮‍💨#HalaMadrid 🤍 pic.twitter.com/yirPgFp2EU

— Jude Bellingham (@BellinghamJude) November 29, 2023