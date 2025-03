Toni Kroos ‘ha vuelto’ al Real Madrid, aunque solamente para dar una charla. Junto a Rudy Fernández, el alemán y el ex jugador de baloncesto protagonizaron la segunda jornada de la Semana Blanca de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, acompañados por Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del club. En aquel acto, el ‘Kaiser’ repasó su paso por Valdebebas.

Toni Kroos llegó al Real Madrid en 2014 tras ganar el Mundial de Brasil con Alemania. Después de una vida pasada en la Bundesliga, el centrocampista cambió de aires para comenzar una nueva vida en España. “El Real Madrid me ha aportado una casa nueva. Yo salí por primera vez de mi país con una familia, con mi mujer y con un hijo que tenía 8 meses», contó. También explicó que ahora está totalmente instalado en la capital española. «Ahora estoy aquí con tres hijos y el mayor tiene once años. Hemos encontrado una casa y esto va también mano a mano con tu éxito”, relató.

Durante una década, Toni Kroos fue partícipe de muchas alegrías blancas gracias a su nivel. Lo impresionante era ver que año tras año, el alemán se hacía mejor, como un buen vino. ¿La clave? La confianza en sí mismo. “Lo primero, la autoconfianza. No tengo miedo, por lo menos en el fútbol, confío mucho en mi calidad. No recuerdo ningún partido en el que me haya puesto nervioso, o con dudas, siempre tenía ganas de salir al campo. Hemos vivido momentos difíciles aquí en los diez años. Muchos títulos, pero había meses también de dificultades. Y si no estás estable creo que ahí empiezas a dudar y es muy peligroso dudar en un club así. Yo no he dudado ni un segundo en estos diez años. Igual me he equivocado alguna vez, pero he tenido claro todos estos años, que era el mejor ahí en el medio”, explicó.

Toni Kroos no se olvida de las remontadas

En estas diez temporadas, Toni Kroos también vivió momentos imposibles de explicar. En la charla, el mediocampista recordó las remontadas épicas en Europa, y sobre todo, en el Santiago Bernabéu. “Lo más importante es crear un ambiente juntos, que el equipo y el estadio vayan mano a mano, si no es mucho más difícil. Hemos vivido situaciones que casi parecían imposibles, como en la semifinal contra el Bayern en la última Champions. El público nos da confianza, crea un ambiente con pocas acciones y nos da ese impulso”, narró el maestro germánico.

Para Kross, la afición ha sido un claro actor en que todo saliese redondo. “El valor de la afición vale más que un título. Esto me lo voy a llevar toda la vida. La gente me espera en la calle y ahí siempre pienso que algo he hecho bien durante estos diez años. No solo es por los títulos que he conseguido, es por algo más. La gente ha notado durante estos años que mi palabra vale algo», relató el alemán.

Sobre su retirada

Después de haber conquistado 23 títulos con la elástica blanca, entre ellos cinco Champions League, Kroos decidió retirarse tras disputar 465 partidos con el Real Madrid. «Siempre dije que sí tenía la posibilidad me iba a retirar aquí», explicó. Aunque tomar ese giro tan drástico no fue fácil.

“La decisión no fue de un día al otro, ha sido una etapa. Quería ser importante para el equipo y no atravesar el momento en el que la gente pensase que mi nivel físico no era el mejor o que el cuerpo me doliese. Ha sido una etapa de muchas conversaciones con mi familia, con mi mujer. Puedes ganar muchas Champions y muchas Ligas, pero la despedida que me ha hecho la gente es difícil de explicar”, zanjó el ‘Kaiser’.