Los hermanos Kroos y el The Best: «Fue una broma de gala, por eso no fue el Madrid»

Los hermanos Kroos, Felix y Toni, no se han mordido la lengua a la hora de analizar la gala de los premios The Best en su podcast Einfach mal Luppen. Durante su charla analizaron la elección de Leo Messi como mejor jugador por delante de Mbappé y Benzema y del Dibu Martínez como mejor portero, imponiéndose a Courtois.

«Fue una gala de broma para mí», dijo el pequeño de los Kroos enfadado con lo sucedido en el The Best. Al ver el mosqueo de su hermano, el centrocampista del Real Madrid bromeó con la situación y la ausencia del club blanco en París: «Por eso buscaste en vano al Real Madrid en la gala». Si bien es cierto, el ex internacional absoluto con Alemania se mostró más moderado que Felix a la hora de mostrar su opinión.

«En un año como este, después de la Copa del Mundo, ese torneo siempre es un punto importante cuando se trata de premios. Fue el jugador destacado allí. Así que no fue una sorpresa», comentó Toni Kroos al hablar del premio otorgado a Leo Messi. Sin embargo, ese argumento no convenció para nada al ex de Unión Berlín y Werder Bremen entre otros: «Puede ser el mejor jugador de la Copa del Mundo, pero aún así se trata de todo un año. No pensé que fuera tan ‘destacado’ como para tener que serlo».

Felix habló de lo difícil que es destacar a un jugador en concreto dentro de un deporte de equipo, aunque él cree que el galardón debería haber sido para el actual Balón de Oro por el gran rendimiento cosechado la pasada temporada con el Real Madrid: «Estaba claro que Benzema ganaría después de lo que había hecho».

Felix critica la elección del Dibu

Lo que más enfadó al hermano pequeño del crack madridista fue la elección del Dibu Martínez como mejor portero por delante de Thibaut Courtois: «Fue una broma para mí que el portero de Argentina también fuera el mejor portero, nadie lo conocía antes del Mundial y sólo se llevó el premio por la Copa del Mundo. Ni siquiera pensé que lo hiciera tan bien. Hizo una o dos paradas buenas, especialmente en la final, pero no dio la mejor impresión de ser el mejor portero».

Kroos y la derrota del Barça

Los premios The Best no fue el único tema del que hablaron los hermanos durante su podcast. El futbolista del Real Madrid se pronunció sobre la derrota del Barcelona contra el Almería en la pasada jornada de la Liga Santander. Toni Kroos asegura que el Madrid está obligado a ganar siempre para poder recortarle puntos al eterno rival.

«En la situación de la clasificación, tenemos que ganar, no importa cuándo, dónde y contra quién. Que perdiera el Barcelona fue un poco inesperado y obviamente bueno para nosotros, pero yo pienso al revés: me molesta aún más que no ganáramos, que no lo aprovecháramos. Ahora son siete puntos, podrían haber sido diez. El partido estuvo bien, pero es sólo que un punto no se siente como si fuera suficiente», comentó el centrocampista del Real Madrid.