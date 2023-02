Alaba explica el sorprendente motivo por el que no votó a Benzema en The Best

La votación de David Alaba como capitán de Austria en el The Best 2022 ha generado mucho revuelo. El central del Real Madrid eligió a Leo Messi en primer lugar, por delante de su compañero de equipo Karim Benzema. El capitán de la selección austríaca se defendió de las críticas recibidas y asegura que votaron como equipo y no sólo él, de ahí que el argentino se llevara los cinco puntos y el francés sólo tres.

«A raíz de los Premios FIFA The Best. La Selección de Austria decidimos los votos de este galardón como equipo, no sólo yo. Cualquiera en la plantilla estuvo habilitado para votar y así procedimos. Todo el mundo sabe, y especialmente Karim, cuánto le admiro, como a sus actuaciones. Y ya he dicho en varias ocasiones que para mí es el mejor delantero del mundo; que todavía lo es. Sin lugar a dudas», aseguró el central del Real Madrid en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Los capitanes de las 211 selecciones de fútbol que forman parte de la FIFA representan un 25% de las votaciones, pero lo cierto es que aunque aparezca el nombre del representante de cada combinado nacional las votaciones se realizan como equipo. Así, tal y como explica el propio Alaba, fue toda la selección austríaca en conjunto quién decidió darle los cinco puntos a Leo Messi, tres a Benzema y uno a Kylian Mbappé.

Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided.

Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances

— David Alaba (@David_Alaba) February 28, 2023