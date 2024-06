Kroos es clave en la victoria de Alemania e Inglaterra reserva a Bellingham antes de la Eurocopa

Con la Eurocopa a punto de dar el pistoletazo de salida, las grandes selecciones europeas siguen preparando la gran cita. Este viernes, Inglaterra, Alemania y Ucrania jugaron sus respectivos amistosos, en los que los únicos madridistas que jugaron fueron Antonio Rüdiger y Toni Kroos. El germano disputó todo el partido, en la victoria ante Grecia. Por su parte, Southgate reservó a Jude Bellingham en el último partido de los ingleses, que cayeron ante Islandia, antes de la cita continental y Andriy Lunin fue suplente en la derrota por 3-1 ante Polonia.

Toni Kroos, que tendrá en Alemania 2024 su último baile como profesional, jugó de inicio en el último encuentro de la Mannschaft antes de que comience una Eurocopa en la que serán anfitriones. El mediocentro, que se despidió del Real Madrid con la final de la Champions League en Wembley, participó en todo el encuentro, cogiendo rodaje de cara al debut ante Escocia.

El próximo viernes, la selección germana será la encargada de abrir la competición, jugando en Múnich frente a los escoceses, en el primer partido del grupo A, en el que también forman Hungría y Suiza. Será la última vez en la que Kroos participará en una fase de grupos y, para afrontar un grupo que es –pese a las apariencias– complicado para Alemania, Nagelsmann ha optado por darle rodaje a una de sus piezas fundamentales.

Kroos jugó todo el partido y volvió a ser uno de los mejores de Alemania. Nuevo recital, con 97% de pases precisos, con tres de ellos clave y generando una ocasión de gol para la selección teutona. Por su parte, Rüdiger se marchó en el 68′. Comenzaron perdiendo por 0-1, pero un golazo de Havertz puso el empate, mientras que resolvió al final con un gol desde la frontal, tras un rechace, Gross.

Bellingham y Lunin, sin minutos

Otras dos selecciones en las que había representantes del Real Madrid también jugaron. Fueron Inglaterra y Ucrania, aunque ni Jude Bellingham, ni Andriy Lunin jugaron un sólo minuto. De hecho, el joven inglés no entró ni en la convocatoria. Era el último partido de los Three Lions antes de la Eurocopa, en la que son uno de los grandes favoritos, pero el jugador del conjunto blanco no ha tenido la oportunidad de disputar un sólo minuto antes del debut en el campeonato continental.

Inglaterra llega envuelta en polémica a la Eurocopa, después de que Southgate haya dejado fuera a una estrella como es Jack Grealish. El del City es una de las ausencias más sonadas de esta Eurocopa, en la que Bellingham está llamado a tener un papel relevante con su selección. Las dudas se han incrementado con una derrota en Wembley ante Islandia, por la mínima.

Inglaterra ganó el pasado martes en Newcastle por 3-0 a Bosnia-Herzegovina, pero esta derrota pone en duda ya no sólo la convocatoria de Southgate sino el ambiente que hay en el vestuario tras la extraña decisión del seleccionador. Habrá que ver como se desenvuelven el próximo domingo 16, cuando se medirán en Gelsenkirchen a Serbia, en la primera jornada de la fase de grupos.

Por último, Andriy Lunin tampoco jugó con su selección. El portero del Real Madrid se perdió el primer amistoso ante Alemania, por la consecución de la Champions League. Tampoco ha estado en la derrota por 3-1 ante Polonia, pero sí que se espera que esté en el siguiente, que jugarán el martes ante Moldavia.

Ucrania será de las últimas selecciones en debutar en Alemania, el próximo 17 de junio. Lo harán ante Rumanía, en el Allianz Arena de Múnich. En el grupo en el que se encuentran los Lunin, Mudryk, Dovbyk y companía, están también Bélgica y Eslovaquia. Precisamente, el delantero del Girona fue el goleador de la selección ucraniana.