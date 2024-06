Toni Kroos desvela lo que hará después de su retirada: “Estaré en Madrid…»

Toni Kroos ha valorado su carrera y ha desvelado lo que le gustaría hacer a partir de julio, tras su retirada, una vez concluya su participación en la Eurocopa 2024. En ella, espera que su anfitriona Alemania salga campeona y poner, así, el broche dorado a su carrera, acompañándola con la Champions conseguida hace apenas unos días en Londres con el Real Madrid. Seguirá viviendo en la capital de España, donde asegura que creará y llevará «una academia de fútbol».

El mediocentro, que jugó en Wembley su último partido con el Real Madrid, ha hablado sobre su retirada, que llegará una vez que termine la participación de Alemania en la Eurocopa: «Soy muy consciente de ello, pero eso no me pone en estado de alerta ni espero tener sudores fríos. La cuenta atrás ha comenzado y quiero afrontar estos últimos partidos de la misma manera que he podido afrontar los últimos partidos para el Real Madrid, es decir, con el mayor éxito posible».

Con esto, Kroos lanza un claro mensaje, puesto que su objetivo pasa por llegar lo más lejos posible en la Euro, que se disputa además en su país. Además, cuando es preguntado sobre quién ganará el campeonato continental, lo claro: «Alemania». Algo que le coronaría aún más, puesto que ya es el jugador con más títulos en la historia del fútbol germano.

«Es muy importante para mí. Siempre quise ganar títulos. Desde que juego al fútbol, quería tener éxito. Cada título individual fue importante para mí, ganar la Champions fue el gran impulso antes de cada temporada. Haberlo logrado al final, supone mucho para mí», ha destacado.

Pero Kroos, en unas palabras a Kicker, ha hablado sobre el futuro y lo que le espera una vez deje de lado el fútbol. Dejará de jugar como profesional, pero ha revelado que el deporte rey seguirá formando parte de su vida y que vivirá en Madrid: «Crearé y trabajaré en una academia de fútbol en Madrid, pero también está claro que no me voy a meter ahora en 18 proyectos para volver a estar tan ocupado como cuando era jugador activo».

Pero aunque se embarque en nuevos proyectos, el alemán tiene «claro» que no tendrá «tanto talento para nada en la vida como para jugar al fútbol». Invertirá más tiempo en su familia y también seguirá con su podcast, con su hermano Felix. Precisamente, allí fue donde desveló que dejaría el fútbol cuando acabe la temporada.

Kroos, sobre su retirada

Lógicamente, el alemán ha hablado sobre lo que le ha llevado a tomar la decisión de marcharse y dejar el fútbol profesional al término de esta temporada. Ha señalado que quiere «ser recordado como el Toni Kroos de 34 años que jugó su mejor temporada para el Real Madrid al final». Algo que ya destacó en su momento, cuando anunció que no renovaría y que colgaría las botas y que ahora ha vuelto a repetir.

Además, Kroos ve como algo positivo que la gente considere que aún le quedaba fútbol en sus botas para un par de años más al máximo nivel: «Considero un piropo que muchas personas piensen que el momento ha llegado demasiado pronto».