Klopp teme a Vinicius

Jürgen Klopp no olvida aquel 6 de abril de 2021. Vinicius Junior tampoco. Aquella noche el estadio Alfredo di Stéfano fue testigo de la primera gran exhibición del brasileño con la camiseta del Real Madrid. El joven hizo dos goles a los ingleses para acercar a los blancos a las semifinales de la Champions de aquella temporada. Casi dos años después y una final perdida contra los madridistas con gol del carioca, el entrenador alemán sigue recordando aquella noche.

«Aquella noche, siendo tan joven, no estaba impresionado por el entorno y el juego. Estuvo en el momento decisivo. Esto le hace una leyenda a una edad tan joven», aseguró Klopp ante los muchos medios que no se perdieron la comparecencia de prensa previa a la ida de los octavos de final de la Champions.

Klopp es un enamorado de Vinicius. Por eso mismo sonreía cuando le preguntaban cómo podía frenarle en la noche del martes. El germano sabe que si está bien es un jugador casi imparable, capaz de hacer saltar por los aires cualquier defensa rival. Y para su desgracia, llega en el mejor momento de la temporada. En el Mundial de Clubes, donde hizo dos goles y terminó siendo mejor jugador del torneo, y frente a Osasuna en Liga dio tres exhibiciones.

El alemán respeta profundamente a todos los hombres de Carlo Ancelotti, pero por encima de todos teme a Vinicius. El técnico ha sufrido siempre al brasileño y no sabe cómo parar a un futbolista rápido y habilidoso. Si en 2021 el delantero brasileño destrozó a los ingleses en la ida de los cuartos de final de la máxima competición continental, haciendo dos goles y rompiendo una y otra vez a la zaga de los Red, en París marcó un gol que valió una Copa de Europa. Casi nada.

La obsesión de Klopp por Vinicius es tal que antes de aquella final de París se lo hizo saber a su cuerpo técnico. El alemán tiene pánico a las habilidades del jugador del Real Madrid. El entrenador del Liverpool prepara un plan para tratar de frenar las arrancadas de un futbolista, aunque sabe que no será para nada sencillo.

Incluso, en varias ocasiones ha tratado de ficharle. Cuando tenía menos confianza, coincidiendo con la etapa de Zidane como entrenador madridista, el germano llamó a la puerta del entorno del delantero, que siempre ha tenido muy claro que su sueño pasaba por triunfar como jugador madridista.

«Vinicius no ha hecho nada»

En la rueda de prensa, Klopp, tras sorprenderse al ser cuestionado sobre si Vinicius provocaba, decidió salir en su defensa. «¿Qué está haciendo en el terreno de juego? No sé lo que está haciendo. No me ha aparecido nada. Que yo sepa es un jugador de clase mundial y no hay que dejarle solo por un momento. Espero que no sufra de la mano de algunos idiotas que han hecho algo», aseguró.