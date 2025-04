Keylor Navas quiere volver al Real Madrid: «Si me llama Florentino, ¡voy nadando!»

Keylor Navas ha vuelto a aparecer en la escena mediática y lo ha hecho con unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie. El portero costarricense, una de las leyendas recientes del Real Madrid y actual meta de Newell’s Old Boys, repasó lo que puede dar de sí la final de la Copa del Rey que disputarán el conjunto blanco y el Barcelona. Más allá de su análisis del partido, el costarricense reveló, además del interés del Barça por ficharlo tras la lesión de Ter Stegen, de que haría cualquier cosa por volver al Real Madrid.

Según contó Navas, el club azulgrana contactó con su representante el pasado mes de septiembre, justo después de que el portero alemán del Barcelona sufriera una grave lesión en un partido ante el Villarreal. En aquel momento, el costarricense estaba sin equipo tras terminar su contrato con el Paris Saint-Germain y un breve paso por el Nottingham Forest. «Llamaron a mi representante. Lo vi como un halago», reconoció el portero de 38 años, que considera que fue un gesto significativo que un club rival como el Barça lo tuviera en cuenta.

Sin embargo, pese al interés del conjunto culé, el Barcelona terminó apostando por Wojciech Szczesny, que se encontraba retirado tras su salida de la Juventus. El polaco, a pesar de un inicio dubitativo, acabó asentándose como titular bajo las órdenes de Hansi Flick. Desde entonces, el rendimiento de Szczesny ha sido tan convincente que el club ya está negociando su renovación.

💔 👋 «Tengo las mismas ganas de IRME que de MORIRME»: las palabras de Navas antes de abandonar el Real Madrid 😓 «Son de las decisiones que uno toma no con el corazón, sino pensando en el fútbol» 📍 «De ser por mí, habría estado toda la vida allí»https://t.co/ZiXBqbMlvA pic.twitter.com/pEwDUhDU8W — El Larguero (@ellarguero) April 24, 2025

Para Keylor Navas, esa decisión no fue una decepción. Más bien lo contrario. El ex guardameta madridista, en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER, valoró con deportividad y profesionalismo el acercamiento del Barça, pero también dejó clara su fidelidad al club blanco: «En mi caso lo vi como algo bonito. Que el equipo que fue rival durante tanto tiempo, siendo yo siempre blanco, lo vea como una opción es un halago». Pero la realidad era otra: «Si en vez del Barça me llama Florentino, ¡voy nadando si hace falta!».

Durante la entrevista, Keylor Navas no ocultó el vínculo especial que mantiene con el Real Madrid, equipo con el que conquistó tres Champions League consecutivas entre 2016 y 2018. Aunque su salida en 2019 no fue fácil, asegura que siempre tuvo el deseo de quedarse. «Tengo las mismas ganas de irme que de morirme», llegó a decir entonces. En conversación con Manu Carreño, volvió a recordar aquellos momentos: «Salí porque no iba a tener los minutos que quería. Si fuera por el corazón, habría estado toda la vida en el Madrid».

El portero también tuvo palabras de elogio para Szczesny, el actual titular del Barcelona, destacando la calidad del polaco y la importancia de la paciencia de los clubes con sus guardametas: «A uno no se le olvida atajar. Todo depende de la paciencia que quiera tener el equipo para darte la oportunidad».

Keylor Navas disputó diez Clásicos durante su estancia en el Real Madrid, logrando vencer en tres de ellos, sumando tres empates y cuatro derrotas. Encajó en los Clásicos 19 goles y dejó la portería a cero solamente una vez ante el Barça.