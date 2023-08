Kepa viene para quedarse.

Kepa Arrizabalaga ha llegado al Real Madrid en calidad de cedido. El club blanco ha presentado al portero vasco en Valdebebas tras hacerse con su préstamo sin ninguna opción de compra. La negociación con el Chelsea fue perfecta. Los ingleses, que han fichado a Robert Sánchez, no veían ningún impedimento en la marcha del internacional español, pero sólo ponían una condición: venta con opción de compra obligatoria.

Los blancos, tras la lesión de Courtois, se lanzaron al mercado a buscar un guardameta, pero no querían pagar una gran cantidad por él ni comprometerse para el futuro. El de Ondárroa encajaba perfectamente, pero tenían que intentar que saliese sin la opción obligatoria que demandaban los ingleses y que le acercaba a un Bayern que le esperaba. Finalmente, las negociaciones llegaron a buen puerto y la entidad madridista logró evitar esa condición, aunque esto no quiere decir que la próxima temporada el arquero regrese a la Premier. O, por lo menos, esa no es su intención.

«¿Quedarme después de la cesión? Ojalá. Hoy es el primer día de mi cesión. Tenemos tiempo, veremos. Ojalá con mi rendimiento pueda hacer que eso pase», aseguraba en rueda de prensa. Aunque antes, posiblemente en una traición de subconsciente, habló en pasado de su etapa en el Chelsea, donde deberá volver una vez finalice la presente temporada. «He pertenecido a un gran club», dijo.

La realidad es que Kepa llega al Real Madrid con ganas de demostrar que puede ser el portero que los blancos tendrán que fichar la próxima temporada, cuando Lunin ponga punto final a un contrato que parece complicado que quiera ampliar. Por ello, el objetivo del vasco en estos meses, donde va a ser el dueño de la portería madridista, no será otro que tratar de ganarse a la afición del Santiago Bernabéu y, sobre todo, convencer al club de que hagan un esfuerzo por su fichaje.

El próximo verano el Chelsea no pondrá problemas a la salida de Kepa, pero tampoco regalarán a un guardameta por el que pagaron 80 millones de euros al Athletic hace cinco temporadas. Por lo tanto, si el Real Madrid se convence de que debe ser el portero que compita con Courtois a partir del curso que viene, sabe que se tendrá que sentar a negociar con un club con el que mantiene una gran relación desde hace mucho tiempo.

A su favor, Kepa contará con el apoyo de Llopis. El entrenador de porteros del Real Madrid conoce a la perfección al nuevo guardameta madridista. Ambos coincidieron en Lezama, cuando era jugador del Athletic, y guardan una excelente relación desde hace muchos años. La confianza del preparador en él será absoluta desde que el miércoles se ponga por primera vez los guantes en Valdebebas para empezar a entrenar.

Ahora, Ancelotti tendrá que decidir quién juega en Almería la siguiente jornada de Liga. Lunin ha trabajado con normalidad en las dos primeras sesiones de entrenamiento de la semana, pero Kepa tiene tiempo para entonarse. En el cuerpo técnico tienen claro que el vasco será el titular, pero no quieren precipitarse.

El tren del Madrid pasa dos veces

El 4 de enero del 2018 todos en el Real Madrid daban por seguro el fichaje de Kepa. Todos menos Zidane, entrenador del conjunto blanco en ese momento y muy poco partidario de reforzar una portería que contaba con Keylor Navas y Kiko Casilla como guardianes. El francés abortó su llegada y en verano terminó fichando por el Chelsea en un traspaso récord.

De esta manera, cinco años después, Kepa coge el tren del Real Madrid para, esta vez sí, vestir la camiseta del 14 veces campeón de Europa. En una situación totalmente inesperada, ya que nadie podía contar con una grave lesión de Courtois, Kepa cumplirá el sueño que en 2018 no pudo realizar. Paró su posible fichaje por el Bayern este verano para llegar cedido al Real Madrid y defender la portería del Santiago Bernabéu. «La decisión fue muy fácil. Tenía propuestas de clubes importantes, pero cuando supe de esta opción la decisión fue bastante rápida y sencilla», explicó ante los periodistas.

A sus 28 años, Kepa se incorpora al Real Madrid después de jugar cinco temporadas en el Chelsea, con el que ha ganado una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Europa League. En la última campaña, recibió el premio a la mejor parada de la Premier League 2022-23. También es internacional con la selección española, con el que recientemente ha conquistado la Liga de Naciones.