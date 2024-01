Kepa – Lunin: una patata caliente en la portería del Real Madrid

Kepa o Lunin. Lunin o Kepa. Cuando parece que uno toma ventaja y se puede asentar, algo pasa que el debate se reabre. Sucedió en el Metropolitano, el elegido, como advirtió Ancelotti antes de la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, fue el ucraniano. Jugó y muy bien en Riad ante los azulgranas, mientras que unos días después, en los octavos de final de la Copa del Rey, falló en los dos primeros goles de los de Simeone, complicando demasiado la vida a los suyos en una eliminatoria que terminaron perdiendo.

Lunin abandonó con una cara muy larga el Metropolitano y no era para menos. En vez de parar el debate cuando lo tenía todo en sus manos, nunca mejor dicho, lo ha vuelto a abrir de par en par. En el primer gol de Lino debió achicar mejor o, para evitar esa situación, salir con autoridad a por la pelota. En el segundo tanto, la pifia fue más grosera. Midiendo mal un balón aparentemente sencillo y Morata terminó haciendo el segundo tanto de los rojiblancos. En el tercero y en el cuarto poca culpa tuvo.

Tras el partido, Ancelotti no quiso señalar a nadie. Mucho menos a Lunin. «Se podía hacer mejor cuando el partido estaba en empate, no necesitábamos forzar demasiado las jugadas y lo hemos hecho. Ha sido un pecado de juventud y la clave ha sido esta», se limitó a decir cuando se le cuestionó por la actuación del ucraniano.

La realidad es que debate de la portería no se cierra y es posible que Ancelotti poca culpa tenga. El italiano sabe que tiene dos porteros buenos, pero que ninguno de los dos se acerca al nivel de excelencia de Courtois. El belga es el mejor portero del mundo y tanto Kepa como Lunin son dos buenos escuderos, pero que no alcanzan su nivel.

Por lo tanto, Ancelotti tiene dos porteros diferentes, pero de un nivel similar. Lo que te da uno te lo quita el otro y viceversa. Por ello, ninguno de los dos merece ser más suplente que el otro, pero el italiano sabe que debe apostar por uno más pronto que tarde.

De momento, el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu ante el Almería, el elegido será Kepa. Otro cambio en la portería. El último partido del vasco fue ante el Atlético en Riad, donde los blancos ganaron, pero él recibió tres goles y dejó muchísimas dudas.

Esta situación, Ancelotti la debe solucionar más pronto que tarde, porque también empieza a afectar al equipo. Especialmente, a la defensa. Los compañeros de Kepa y Lunin no terminan de confiar al cien por cien en ellos, porque ambos muestran dudas cuando se ponen bajo palos. El reto del italiano tiene que ser darle todos los galones a uno de los dos en las próximas semanas. Y la realidad es que el que más opciones tiene de ganar esta batalla en estos momentos es el ucraniano.

Kepa ya no entra en los planes de futuro

La intención del Real Madrid hasta hace no tanto era quedarse en propiedad con Joselu Mato y estudiar la situación de Kepa, teniendo el propósito de sentarse a hablar con Chelsea para estudiar una posible compra, siempre que no fuese demasiado cara y si el vasco se bajaba el sueldo. Pero en estos momentos el club blanco no se plantea hacer ningún tipo de operación con el portero, mientras que sí se quedará con el delantero en propiedad.

Desde el Real Madrid veían a Kepa como un portero perfecto para hacer dupla con Courtois la próxima temporada, pero el vasco, una vez más, se ha visto superado por la situación, ha bajado notablemente un rendimiento que siempre dejó alguna duda y ha llevado al club a pasar página y tener claro que no ficharán al internacional.

El futuro de Kepa es incierto, ya que tiene muy pocas opciones de seguir en el Real Madrid, mientras que el Chelsea tampoco cuenta con sus servicios, salvo giro radical de la situación. Por lo tanto, cuando finalice la temporada irá con España a la Eurocopa y deberá buscar un club.

Courtois se centra en el Real Madrid

Courtois sigue trabajando en Valdebebas para recuperarse de la grave lesión que sufrió de rodilla antes de que el Real Madrid se estrenase en Liga contra el Athletic. Tiene complicado jugar en lo que resta de temporada, ya que nadie va a tener prisa y el objetivo es que se recupere al cien por cien.

No obstante, su futuro pasa por centrarse en el Real Madrid. Como contó OKDIARIO, Courtois tiene decidido no volver a jugar con Bélgica. Ya ha renunciado a la Eurocopa, ya que no le dará tiempo a tener ritmo competitivo antes de la cita de Alemania y después tratará de disfrutar de los últimos años de su carrera defendiendo exclusivamente la portería del conjunto blanco.

La portería, un problema de presente

Por último, en el Real Madrid saben que la portería es un problema que deberán abordar más pronto que tarde. De momento, esperan a ver como regresa Courtois de la lesión. Si lo hace bien, tendrán cierto margen, pero como vuelva con dudas desde la dirección deportiva del club blanco se tendrán que lanzar a fichar un portero de primer nivel.