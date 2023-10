Jude Bellingham avisa al Barcelona: «Me voy a divertir mucho en el Clásico»

Jude Bellingham confirmó en una entrevista que estará en su primer Clásico con la camiseta del Real Madrid este sábado frente al Barcelona en el Olímpico de Montjuic y recordó una de las celebraciones más icónicas de Cristiano Ronaldo en el Camp Nou como uno de sus momentos favoritos en estos prestigiosos duelos.

«Sí, me encuentro bien y estoy trabajando para llegar en las mejores condiciones al partido. Sentí unas molestias, pero estoy bien y estaré en el Clásico. Espero que consigamos un gran resultado», afirmó Jude Bellingham sobre su presencia en el Clásico tras superar las ligeras molestias con las que abandonó el pasado martes el partido de Champions ante el Braga.

«Estoy realmente emocionado y con ganas de que llegue el momento. Es un rival al que respetamos muchísimo. Voy con mucha ilusión y es interesante en lo personal. Me voy a divertir mucho», comentó el mediocentro británico antes de disputar su primer Clásico con la camiseta del Real Madrid este sábado desde las 16:15 en el Olímpico de Montjuic.

Jude Bellingham atendió a TVE y afirmó cuál es su momento favorito de los Clásicos: «Siempre recordaré una celebración que hizo Cristiano Ronaldo, pidiendo ‘calma, calma’. Fue una imagen icónica».

Por otro lado, Jude Bellingham también valoró su gran momento de forma con el Real Madrid en este inicio de temporada: «Llevo 11 goles en este momento y es un poco sorprendente para mí, la verdad. Siempre quiero mejorar. Pero bueno, creo que lo que hace de verdad fuerte a este equipo, al margen de su alucinante calidad individual, es que todos los jugadores tiene libertad por parte del entrenador».

«Me pone los pelos de punta pensar cómo me hacen sentir cuando estoy en el césped y marco un gol y lo empiezo escuchar, primero bajito y luego va subiendo y subiendo. Es algo que me hace sentir mucho orgullo. Estoy en deuda con los aficionados y espero seguir pagándoles como me han recibido», culminó Jude Bellingham en una entrevista en TVE.

