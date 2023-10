Joao Félix confirma su presencia en el Clásico

Joao Félix ha confirmado que está recuperándose para llegar al Clásico en perfectas condiciones y que el motivo de su sustitución en el último partido de Champions League frente al Shakhtar Donestk fue «sólo» por «un golpe». El portugués se marchó con gestos de dolor y cojeando del césped de Montjuic el pasado miércoles, pero, como ya hizo poco después de la victoria del Barcelona, ha apagado las alarmas.

«Nada, estoy bien. Sólo un pequeño golpe y recuperar y ya está». Así de claro lo dejó Joao Félix cuando fue preguntado por su lesión en el minuto 75 de la tercera jornada de Champions, lo que invita a pensar que estará en la delantera titular de Xavi Hernández en el Clásico contra el Real Madrid.

✔️ Joao Félix, listo para jugar su primer Clásico. #DeportePlus pic.twitter.com/G3wQGcSndV — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 26, 2023

Además, fue preguntado por su extraña racha cuando se enfrenta al conjunto blanco. Son varios partidos los que reúne el portugués entre Atlético de Madrid y Chelsea contra el Madrid, pero en ninguno de ellos consiguió la victoria ni anotó un gol, un dato que le pilló por sorpresa. «No, no tenía ni idea, pero pensándolo… sí, es verdad. Pero bueno, esperemos que cambie», respondió Joao Félix a dos días del Clásico.

Esta será la primera vez que luzca la camiseta del Barça contra el equipo madridista y sentirá en Montjuic la sensación de disputar uno de los partidos más importantes del año. Además, la situación en la tabla de ambos bandos invita a pensar que será un choque emocionante en búsqueda del liderato de la Liga EA Sports, con el Girona de por medio, que se medirá al Celta de Vigo.

Enorme susto en Montjuic

El portugués chocó con un defensa del Shakhtar en una disputa por un balón. El Barça atacaba en busca del tercer gol que les diese la tranquilidad en el marcador y, en ese momento, Joao trataba de irse de su marcador en la frontal del área. Sin embargo, acabó impactando fuertemente en su pierna derecha con el rival al dejarse el balón atrás. La contusión le impidió continuar en el partido. Finalmente, su presencia parece más segura el próximo sábado a las 16:15 horas ante el Madrid.

Xavi se vio obligado a reaccionar de inmediato. En su lugar introdujo a Marc Guiu, el joven jugador que debutó el pasado domingo ante el Athletic, equipo al que le hizo el gol de la victoria. Cabe recordar que el Barcelona cuenta con una amplia nómina de lesionados, entre los que figuran Lewandowski, De Jong, Raphinha, Koundé, Sergi Roberto y Pedri. De ellos, sólo los dos primeros llegarían, quedando en duda la presencia también del brasileño.

Parece que Joao no se sumará a esa lista, aunque no dejó buenas sensaciones al abandonar el césped. El luso se vio obligado a pedir el cambio al no poder seguir tras una disputa en la que acabó dolorido en su pierna derecha. Fue un golpe lo que le llevó a ser sustituido, aunque por sus últimas palabras en Movistar + su presencia en el Clásico está prácticamente confirmada.

Raphinha es la principal novedad

Pero la principal novedad en el entrenamiento del Barça de este jueves en la ciudad deportiva Joan Gamper era la presencia de Raphinha, que se ha vuelto a entrenar con el resto de sus compañeros y apunta al Clásico. El extremo brasileño cayó lesionado de los isquiotibiales hace algo más de un mes y podría volver este sábado para medirse al Madrid.