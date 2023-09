Enrique Cerezo confunde a Vinicius con Joao Félix: «Se ha adaptado muy bien al Barcelona»

Enrique Cerezo confundió a Vinicius con Joao Félix en unas declaraciones ante los medios de comunicación justo antes de asistir a la comida de directivas previa al derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y Real Madrid de este domingo a partir de las 21:00 en el Metropolitano.

El presidente del Atlético de Madrid quiso elogiar a Joao Félix, jugador rojiblanco cedido en el Barcelona, y lo confundió con Vinicius. Enrique Cerezo afirmó que «Vinicius es un jugador fantástico y lo está demostrando en el Barcelona».

«La verdad que siempre he dicho y hemos dicho que Vinicius (se refería a Joao Félix) es un jugador fantástico y lo está demostrando en el Barcelona. Con nosotros no se adaptó, no tuvo suerte, no estaba preparado para nosotros y, sin embargo, es un gran jugador en el Barcelona. Lo ha sido siempre. Pero pensar y recordar que es jugador del Atlético de Madrid», afirmó Enrique Cerezo en la comida de directivas previa al derbi madrileño contra el Real Madrid.

Justo antes, Enrique Cerezo valoró también la baja de última hora del propio Vinicius en la convocatoria del Real Madrid: «Es algo que pasa en el fútbol, que los jugadores también se dan de baja. Los jugadores tienen sus problemas y hay veces que no pueden jugar. También nosotros tenemos cinco o seis bajas. Tampoco pasa nada».

Como que vinicius en el barcelona??? Pero que dice este tío. pic.twitter.com/elrv7PiXHU — Jarquik (@VinzeteRM) September 24, 2023

«Intentaremos jugar lo mejor posible e intentaremos ganar como salimos siempre a jugar. ¿Solamente hemos ganado uno de los últimos 14? No lo sé la verdad. Lo importante es llegar al final de la Liga bien, ganar la Liga, que es lo que todos intentamos. Estamos a principio de temporada y se puede perdonar cualquier fallo», afirmó el presidente del Atlético de Madrid sobre el duelo contra el Real Madrid.

Enrique Cerezo fue claro y conciso sobre la figura de Joao Félix tras confundirlo con Vinicius después de un pequeño lapsus:»A mi personalmente ni me duele ni no me duele. Con nosotros no funcionó, no sacó todo lo que tenía dentro, fue al Chelsea y tampoco lo sacó, y en el Barcelona lo está sacando. Los grandes jugadores siempre llega un momento donde lo demuestran. Nosotros, creo, que siendo un jugador nuestro, debemos protegerle y ayudarle. Y pensar que si está bien es bueno para nosotros».

Vinicius no jugará el derbi

Vinicius, finalmente, no estará presente en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid en la noche de este domingo. El jugador brasileño, que había entrado en la convocatoria de manera milagrosa, se cayó a última hora este mismo domingo por una gastroenteritis.

«Ayer empezó a entrenar con el grupo. Está en buena condición y la lesión está olvidada. Va a estar en la convocatoria y mañana decidiré el papel que tendrá», aseguró ante los periodistas Ancelotti. Además, dejó claro que «Vinicius entrenó ayer y hoy porque el riesgo es cero». «Si pensamos que se puede arriesgar el uno por ciento no jugará. Lo importante es que se ha recuperado, pero le falta condición física por estar fuera un mes. Todo lo evaluaremos mañana», concluyó.