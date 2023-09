Mientras Madrid se prepara para clamar contra la amnistía que prepara Pedro Sánchez para el golpista Puigdemont, a unos kilómetros y unas horas después de la manifestación que se celebrará en Goya, Atlético y Real Madrid se citan para disputar un nuevo derbi donde los perdones no tienen cabida. Los rojiblancos y los blancos se ven las caras en el Metropolitano (21:00 horas) en un partido que puede ser considerado como una ‘final’ para los de Simeone y la posibilidad de dar un golpe encima de la mesa para los de Ancelotti.

El Real Madrid llega a este derbi contra el Atlético de Madrid en plena forma en cuanto a los resultados se refieren. Los blancos han ganado todo lo que han jugado hasta la fecha. Cinco partidos en Liga y uno en Champions. Una dinámica que les permite llegar líderes invictos a este compromiso en el campeonato nacional y aventajando en ocho puntos a los rojiblancos, aunque hay que recordar que estos tienen un partido menos.

Por otro lado, el Atlético llega a esta cita con dudas. Sin bien es cierto que frente a la Lazio, en el debut en Champions fueron superiores, el gol del portero del conjunto italiano en el último segundo del partido fue un varapalo. No por empatar, sino por como lo hicieron. Por lo tanto, no se pudieron sacudir como esperaban las dudas que les dejó la derrota por 3-0 frente al Valencia en Mestalla hace una semana.

Bellingham y 10 más

Bellingham será el gran atractivo del derbi por el lado madridista. El inglés llega a este encuentro tras haber marcado seis goles en seis partidos y como el jugador más en forma de los madridistas. Su participación y acierto está siendo capital para que los blancos todavía no se hayan dejado ningún punto. Obviamente, será titular y, sin Vinicius, el hombre llamado a marcar la diferencia.

El resto del equipo por parte del Real Madrid será el esperado, salvo por las dudas del lateral derecho y saber si Ancelotti prescinde de Kroos y Modric. Uno de los dos empezará en el banquillo, pero no se puede asegurar que serán los dos. Además, en el costado diestro no podrá estar Carvajal, que estará unos 10 días de baja por una lesión muscular -reaparecerá contra el Girona- y el italiano deberá decidir si apuesta por Lucas Vázquez o el rigor defensivo de Nacho.

El Atlético no lo ve como una final

A pesar de que el Atlético está obligado a ganar, si no quiere ver como sus opciones de pelear por la Liga se alejan más de lo deseado, no lo ven como una final. No obstante, desde dentro del club rojiblanco se quitan presión y no ven este partido como un todo o nada.

«Hemos jugado cinco duelos, hay que ver lo que pasó la temporada pasada en la segunda vuelta», aseguran voces autorizadas de la caseta rojiblanca. No obstante, es una realidad que son los atléticos los que más presión tienen. Primero, por su posición en la clasificación y, después, porque juegan ante su afición.

Para este partido la enfermería del Atlético tiene trabajo, aunque empieza a vaciarse. Pablo Barrios se lo perderá, mientras que Witsel y Koke están recuperados. El primero apunta a titular, mientras que el capitán rojiblanco empezará en el banquillo. Memphis también estará en la convocatoria. El que no será de la partida es Lemar, que está lesionado de gravedad. Tampoco están disponibles Vitolo, Soyuncu, De Paul y Reinildo.