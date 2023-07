Joselu tras su golazo: «¿Pelé o Cristiano? Yo me quedo con el mío»

Joselu Mato atendió a los medios de comunicación tras hacer un golazo con el Real Madrid frente al Manchester United. El delantero cerró el duelo frente a los ingleses con una chilena espectacular. Es su primer gol como madridista tras su regreso, aunque en su anterior etapa ya marcó dos en los dos duelos que disputó con el primer equipo cuando pertenecía al Castilla.

El gol

«Estaba un poco molesto por las que había tenido. Estoy contento. Salió bien por el gol y por la victoria».

El equipo

«Rodeado de todos estos jugadores, todo es más fácil. Los voy conociendo cada día mejor».

Comparativas

«Yo me quedo con mi gol. Es lo que pensé en el último instante. Si la hubiese intentado rematar de cabeza no llegaba. Se me pasó por la cabeza y contento. La dificultad la dejamos ahí. He tenido la suerte de que ha sido así, pero yo me quedo con la victoria».

Un reto goleador

«No me gusta hablar de números. Yo he venido a ayudar y a estar a lo que me pida el entrenador. Estoy muy contento».

Adaptación

«Estoy conociendo todo un poco. Todo está siendo muy nuevo. El gol es una acción en la que cojo la espalda al defensa».

Nivel del equipo

«El Real Madrid tiene a los mejores y lo estamos demostrando. Estos partidos sirven para eso. No era un partido fácil, estaban más rodados, pero esto es fútbol».

La temporada

«Yo ahora lo que quiero es disfrutar del equipo. Lo importante es adaptarme mejor para cuando empiece la temporada».