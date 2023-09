Javier Tebas se ha negado a desacreditar las gruesas acusaciones vertidas por Miguel Ángel Gil Marín y las ha excusado diciendo que llegan como respuesta a «una conducta de Real Madrid TV». En este sentido, el presidente de la Liga ha acusado a la televisión del club blanco de «faltar al fair play deportivo» en los vídeos que suele realizar para analizar las actuaciones arbitrales en los partidos del equipo.

«Las declaraciones de Gil Marín están dentro de un entorno por una conducta de Real Madrid Televisión. Miguel Ángel Gil está hablando de unos compañeros vuestros. Yo lo que tengo que decir sobre esto es que Real Madrid Televisión es un canal sujeto a concesión administrativa que se entrega para un servicio público. Cuando se adjudicó, el Madrid entregaría su memoria y esa memoria hablaría de los valores del fútbol. Mi pregunta es si el Real Madrid lo está utilizando para eso o no», se preguntó Tebas ante la prensa.

El presidente de la Liga cree que «la palabra ‘adulterar’ la competición es bastante fuerte», y que él no se atreve a llegar tan lejos, pero lo que sí dice «claramente es que Real Madrid Televisión no está en el fair play que debe primar en una competición» como la española. Gil Marín realizó esa acusación y añadió que «los argumentos que utilizan para atacar a los árbitros serían para reírse si no fuera algo tan serio y que afecta directamente al desarrollo de la competición».

«En todos los reportajes previos que hacen sobre el colectivo arbitral hablan de ‘brutal’, ‘increíble’, son unos adjetivos… Casi sacan imágenes en blanco y negro. Y eso que algunas jugadas eran hasta opinables. Se está faltando como mínimo al fair play deportivo, al servicio público que tiene que tener esa televisión. De ahí a adulterar la competición todavía hay un trozo, pero no sé las intenciones que tiene Real Madrid Televisión y el Real Madrid con esas imágenes», indicó Tebas tras la presentación del Impacto socio-económico del fútbol profesional en España elaborado por KPMG.

Caso Negreira

En cuanto al caso Negreira, y en el mismo día que se conoció la imputación del FC Barcelona por soborno, debido a los pagos millonarios que realizó durante 18 años al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, el presidente de la Liga acusó de al Real Madrid de no haber hecho «nada más» que personarse en la acusación particular y elaborar «un escrito evitando que pudiera ser apartado de la acusación particular que pedía Bartomeu».

«En este caso hay que seguir investigando para aclarar el nivel de influencia que tenía Negreira en los ascensos y descensos, que en mi opinión tenía mucha. Y también el nivel de influencia que tenía Negreira en los árbitros designados, pero el solo hecho de intentar influir ya es sancionable en el ámbito penal porque ya es corrupción deportiva. Yo no señalo a un directivo o a otro, digo que tenemos que seguir investigando el caso. Que el Barcelona pagara a Negreira con cuatro directivas diferentes es muy grave y el daño reputacional, muy elevado», lamentó.