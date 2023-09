Iturralde vuelve a la carga contra Real Madrid TV: «Generan violencia»

El derbi entre Atlético y Real Madrid sigue trayendo cola. El encuentro entre los dos equipos de la capital estuvo marcado por la polémica por los «tres errores garrafales» de Alberola Rojas y el VAR. Desde Real Madrid TV criticaron la actuación del árbitro castellanomanchego e Iturralde Gonzalez ha contestado al canal oficial del club blanco tras sus declaraciones. El ex árbitro acusa a la televisión del Real Madrid de «generar violencia» y pide a la Federación que les denuncie.

«Creo que la Federación, ya que Real Madrid TV pertenece a un club, tendría que denunciar porque la ley del deporte lo recoge porque lo que está haciendo Real Madrid TV es generar violencia. Algún día va a pasar algo a un árbitro y nos vamos a echar las manos a la cabeza y no va a pasar nada», comienza diciendo Iturralde González, al que el canal oficial del conjunto madridista desenmascaró recientemente.

«Este es Iturralde González, el árbitro que se ha quitado la careta por fin y ahora se dedica a atacar al Real Madrid desde los medios de comunicación», comienza diciendo un vídeo en el que se repasan los errores que el colegiado vasco cometió contra el club blanco durante las 17 temporadas que estuvo en activo. Todo comenzó después de que Iturralde atacara al canal tras el vídeo en el que se «presentaba» a Clos Gómez, jefe del VAR, que lo calificó como «indecente» y «rastrero».

Una vez más, el ex árbitro vasco volvió a arremeter contra el Real Madrid y, de nuevo, con Real Madrid TV en el foco de su críticas. «Ese tipo de declaraciones antes y después de los partidos no son para analizar acciones donde te puedes equivocar y lo dices tranquilamente porque el error está ahí. El tono de esas declaraciones, el tono de esos vídeos, el mensaje de esos vídeos son para generar violencia y Real Madrid TV genera violencia», dijo en declaraciones a AS.

«El día que pase algo nos vamos a echar las manos a la cabeza. Pero como es una televisión de club, la RFEF y el CTA, en vez de estar escondidos, lo que deben hacer es denunciarlo porque es muy grave lo que están haciendo. Una cosa es que analicen, que digan los errores que hay, perfecto, pero el mensaje que se manda no es polémica, eso es violencia hacia el colectivo arbitral y algún día nos vamos a echar las manos a la cabeza», agregó Iturralde en relación a las declaraciones del canal oficial del Real Madrid.

Los tres errores de Alberola Rojas

Desde el canal oficial del club arremetieron contra el árbitro del derbi, ya que «su actuación, lamentable, es decisiva y cambia el partido». «Pésimo arbitraje de Alberola Rojas. Su actuación, lamentable, es decisiva y cambia el partido. El Real Madrid tendría que haberse ido al descanso 2-2 y el Atlético de Madrid, con un jugador menos».

«No se revisó el gol en el VAR y subió al marcador. De una falta en la frontal a favor del Real Madrid a un gol del Atlético de Madrid», comentaban desde Real Madrid TV en relación a la primera polémica del derbi. «Con 2-1 en el marcador y cuando estábamos ahogando al Atlético, Camavinga anota el empate. O no. Porque se anula por este fuera de juego de Rüdiger inexistente. Era el empate justo antes de llegar al descanso. Otro error claro de Alberola que perjudica al mismo equipo y desde el VAR sin intervención de Cuadra Fernández», añadieron.

Pero la cosa no terminó ahí, «todavía quedaba una más antes de ir al descanso». Desde la televisión oficial del club blanco protestaron por la dura acción de Giménez sobre Rodrygo que debió costarle la roja y sólo fue amarilla: «La dura entrada de Giménez sobre Rodrygo que era ultimo hombre, tan solo es sancionada con cartulina amarilla cuando era último hombre. Roja perdonada a Giménez».

«¿Qué tiene que hacer Giménez para que lo expulsen? Si lo caza bien, manda a Rodrygo al hospital para lo que queda de temporada. Es el último defensa. Todo los factores invitan a sacar tarjeta roja. Es para sancionar a Giménez. Me parece lamentable y gravísimo que tampoco entre en acción el VAR. Es una tarjeta roja de campeonato. No quiero pensar si la entrada se la hubiera hecho Rüdiger a Griezmann lo que dirían los felpudos de Roures. Este es el fútbol español, vomitivo, que tiene que aguantar el Madrid», concluyeron.