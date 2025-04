Javier Clemente sorprende a todos al creer en la machada del Madrid ante el Arsenal: «Fuera se achican»

Javier Clemente ha sorprendido a todos este jueves al confiar en la posible remontada épica del Real Madrid ante el Arsenal en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El técnico de Barakaldo ha roto una lanza a favor del equipo blanco, pues considera que los hombres de Carlo Ancelotti todavía no ha dicho su última palabra a pesar del abultada derrota que sufrieron en Londres.

«El Arsenal tuvo mucho culo. Repites ese partido y no le mete tres ni en broma. El Madrid tuvo ese día de mala suerte y como han hecho ese equipo de figuras, creen que con esas figuras no pierden. Los jugadores del Madrid tienen calidad para hacer cuatro goles», aseguró el ex seleccionador de España en los micrófonos del programa La Tribu de Radio Marca.

Clemente no tiene dudas del gran potencial que posee el club de Chamartín en lograr una nueva «machada» en el Santiago Bernabéu ante los gunners: «Creo que el Madrid tiene calidad para remontar, pero hay que hacer una machada. Los ingleses son muy gallitos en casa, pero fuera se achican. No es lo mismo jugar con todo a favor en Londres que venir al Bernabéu con 80.000 encima y el Madrid oliendo sangre».

Asimismo, el entrenador vasco desveló la hoja de ruta que debe seguir el Real Madrid ese día para intentar una remontada que ahora mismo se antoja difícil. «Tiene que tener un nivel altísimo de acierto en la primera parte. El Madrid va a tener más de tres ocasiones de gol en la primera parte, pero si las tira fuera, harán tres cantadas. Calidad y pensamiento de que pueden remontar, la deben de tener. Sobre todo por parte de Ancelotti, que insistirá lo suficiente para que la tengan», afirmó Clemente.

Clemente defiende a Ancelotti

El entrenador vizcaíno también tuvo palabras para Ancelotti al ser cuestionado tras la dura derrota que sufrió el Real Madrid en el Emirates. Clemente considera que el técnico italiano no tuvo la culpa del batacazo: «Ancelotti es un tío tranquilo, que sabe lo que tiene y no va a ir a la prensa a decir ‘mire usted este jugador de defender no tiene ni idea y se le olvida’. Porque no es tan difícil defender bien, pero para eso hay que currar. Lo de defender es un compromiso muy personal de cada jugador».

Clemente considera que el Real Maddrid comenzó a «defender tarde» el duelo de Londres. «Si los de arriba no bajan, los del medio sufren, y al final todo el bloque se rompe. Vinicius, Mbappé o Rodrygo no han sido educados así y eso se nota. Si no defienden, no hay sistema que aguante. Si eso no se hace los del medio son muy vulnerables. Y si estos son vulnerables, la defensa igual. Pero el Madrid lleva por dentro el que antes de jugar, aunque sea difícil, se puede hacer la machada», señaló el ex seleccionador nacional.