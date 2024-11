Javi Moreno: «Ancelotti nos trataba con mucho cariño y era muy cercano»

Javi Moreno, actual entrenador de la Balompédica Linense en Segunda Federación, jugó en el Milan en la temporada 2001/2002 y allí coincidió con Carlo Ancelotti. El actual entrenador del Real Madrid era en ese momento el técnico del equipo italiano. Esa etapa le marcó al delantero español y ahora entrenador. Atiende a OKDIARIO desde La Línea de la Concepción y nos cuenta su experiencia con Ancelotti.

En Italia, Javi Moreno coincidió con estrellas del fútbol mundial como Pirlo, Gattuso, Rui Costa, Shevchenko o Inzhagi. Venía del Deportivo Alavés y luego se fue al Atlético de Madrid. El año que se va de Italia, el Milan gana la Champions. Lo tuvo muy cerca. Pero su entrenador fue Carlo Ancelotti y eso le marcó para ser técnico a día de hoy.

«La diferencia respecto ahora es que tenía 25 años menos. La verdad que Carlo era una persona muy cercana. Era un entrenador muy cercano, que hablaba mucho con nosotros y nos trataba con mucho cariño. Al final él sabe manejar esas situaciones porque ha estado en vestuarios muy importantes con grandísimos jugadores. Pero en aquella época también estaba con jugadores mundialmente súper reconocidos. Igual que los que tiene ahora en el Real Madrid. Lo que más me gustaba de él es que era un tío muy cercano. Venía a hablar contigo y te preguntaba. Y se preocupaba. Luego él decidía y ponía a los que él pensaba que había que poner. Pero hablaba con todos», comenta Javi Moreno sobre Carlo Ancelotti en OKDIARIO.

«Era del Real Madrid de pequeño. Es así. Pero por circunstancias de que estuve en La Fábrica haciendo unas pruebas y no me pudieron firmar, me cogió el Barcelona. Y solamente por el respeto, la educación, los valores y los principios que me dieron, soy de Barcelona. Soy simpatizante del Barça. Quiero que ganen siempre. Pero no soy antimadridista. En un Clásico quiero que gana el Barça. Pero si el Madrid juega contra un equipo extranjero de Champions voy con el Madrid. Porque ante todo soy español. No soy anti nada», valoró el actual entrenador de la Balompédica Linense.

«Cosas de cuando eres pequeño. Cuando empecé a jugar al fútbol y tenía 6 o 7 años, era la época de Arconada, Juanito, Santillana, Poli Rincón, Señor… Me sentaba con mi padre a ver el partido y en aquella época me gustaba mucho Arconada. Esa camiseta verde que llevaba con su pantalón negro. Me acuerdo que mi padre me lo regaló. Era mi pijama. Su equipación. Con los guantes y todo. Me acuerdo de eso ahora y me emociono. Empecé a jugar y un día, un entrenador, me dijo que me pusiese de delantero. Empecé a meter goles y ahí me quedé. Gracias a Dios ese cambio me vino bien», dijo Javi Moreno en OKDIARIO.