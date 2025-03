Iturralde se inventa una regla para darle otra vuelta de tuerca al penalti anulado a Julián Álvarez

Iturralde González sigue dándole vueltas al penalti anulado a Julián Álvarez. Después de decir que la norma no se aplicó bien, puesto que habla de tocar dos veces el balón con «claridad», ahora ha vuelto a darle una vuelta de tuerca a su teoría y vuelve a defender que el penalti debió ser validado y el gol tuvo que subir al marcador. «Cualquier tiro libre es legal, se puede tocar dos veces el balón simultáneamente con una pierna y con la otra. Eso es regla 13», señala el ex árbitro. Algo que es mentira, puesto que el reglamento no lo dice.

La regla 13, en la que se habla de los tiros libres –directo o indirecto– lo deja muy claro: «El balón deberá estar inmóvil y el ejecutor no deberá tocar el balón por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador; estará en juego una vez haya sido golpeado con el pie y se mueva con claridad».

Iturralde comenzó a explicar una teoría y a abrir un debate sobre algo que en el reglamento no aparece, aunque él dice que sí. Señala que el reglamento dice que en la regla 13 –la de los tiros libres, distinta a la de los lanzamientos de penalti, que es la regla 14– se establece que el balón puede tocarse con simultaneidad. No es así o, al menos, en el reglamento publicado por la IFAB –que es público y puede consultarlo cualquiera– no viene especificado.

Además, esa regla 13 de la que habla, vuelve a decir lo mismo que la normativa sobre los penaltis, que si el lanzador toca dos veces el balón de manera consecutiva, sin que la toque otro futbolista –del mismo equipo o del contrario– antes, se invalidará el lanzamiento: «Si, una vez que el balón esté en juego, el ejecutor del tiro libre volviera a tocar el balón antes de que lo toque otro jugador, se concederá libre indirecto».

Iturralde defiende la legalidad del penalti

«El tema del penalti y los dos toques, el estudio no va con los dos toques, los dos toques es falta. Lo que han mandado es falta. Lo que han mandado de UEFA a la IFAB es que aclaren cuándo está el balón en movimiento, lo de los dos toques no porque eso no va a cambiar la regla. Que aclaren cuándo el balón está en movimiento. Si la regla pone que es después de golpearlo y menearlo claramente, quieren que IFAB determine qué es un claro desplazamiento para ellos», señala Iturralde González.

El ex árbitro continúa con su explicación y aquí es donde habla de simultaneidad, algo que no aparece por ningún lado en la regla 13: «Luego este matiz que lo han introducido es si esos dos toques son simultáneos, es la regla 14 de penalti, pero nos vamos a la regla 13 de tiros libres donde dice que puedes levantar el balón con los dos pies y venga otro y la golpee. Si es que es muy complicado, a mí me interesa el debate de si ese balón está en movimiento o no».