El italiano Marco Guida pitará por primera vez al Real Madrid en Almaty

Marco Guida ha sido el árbitro elegido por la UEFA para dirigir el partido entre el Kairat Almaty y el Real Madrid, correspondiente a la segunda jornada de la primera fase de la Champions, que se disputará en el Ortalyq Stadion este martes a las 18:45 horas. El italiano dirigirá por primera vez un partido de los madridistas en la máxima competición continental.

El Real Madrid llega a este encuentro muy tocado tras haber recibido una dura derrota en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid. Los blancos cayeron 5-2 en el Metropolitano en un encuentro donde todo le salió mal a los de Xabi Alonso. Los madridistas no estuvieron a la altura y el correctivo que recibieron por parte de los de Simeone fue justo.

Por otro lado, el Kairat Alamaty se prepara para vivir su segundo partido en la fase final de la Champions. En su debut, cayeron derrotados por el Sporting de Portugal por 4-1. Ahora, se preparan para recibir por primera en la historia al Real Madrid, que nunca ha viajado a Kazajistán.