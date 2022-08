Isco confía en que el Sevilla cumpla su palabra

A una semana de que arranque la Liga, Isco Alarcón sigue sin equipo. A pesar de ser agente libre, el malagueño continúa entrenándose en su casa y en solitario a la espera de que el Sevilla cumpla su palabra y anuncie su fichaje. Isco, petición expresa de Lopetegui, está al tanto de los aprietos económicos del club hispalense, pero confía en que no le dejen tirado y jugar en el Sánchez Pizjuán.

Que Isco Alarcón, con cinco Champions a sus espaldas y a sus 30 años recién cumplidos, esté sin equipo a 5 de agosto es algo que pocos podrían entender y más en un mercado donde los clubes se rifan a los futbolistas que acaban contrato y son agentes libres. Sin embargo, Isco –igual que su ex compañero Marcelo– está compuesto y sin equipo.

Es cierto que Isco y el Sevilla alcanzaron un principio de acuerdo para que el mediapunta ex del Real Madrid se incorporara al equipo de Lopetegui en julio. Pero julio pasó y el Sevilla, más pendiente de las salidas que de las llegadas, aparcó (o aplazó) el fichaje de Isco. El club hispalense ha tenido que vender a sus dos centrales titulares –Diego Carlos al West Ham y Koundé al Barcelona– para solucionar sus problemas económicos, los mismos que están lastrando a casi todos los clubes de la Liga de Tebas.

La caída libre de Isco

Isco se mantiene tranquilo y esperando que el Sevilla cumpla su palabra. Es cierto que el Betis le tanteó también a petición de Pellegrini, que le tuvo a sus órdenes en el Málaga, pero la situación del club verdiblanco, aún más angustiosa que la del Sevilla, hacía imposible fichar a Isco ni aunque llegara con la carta de libertad debajo del brazo.

A Isco se le empieza a agotar el tiempo pero no se pone nervioso. Ya ha asumido que debe rebajar su caché porque ningún club puede pagarle el salario que cobraba en el Real Madrid. Para el malagueño su carrera en este punto ya no es cuestión de dinero sino de recuperar su mejor versión y de volver a sentirse futbolista, algo que no ha conseguido en los últimas temporadas en el equipo madridista.