La conquista de la de decimocuarta Champions League del Real Madrid tuvo un sabor agridulce para Isco Alarcón, que si bien pudo celebrar con el equipo un nuevo gran título, no será campeón para la UEFA, al no haber sumado un solo minuto en la presente edición del torneo. De esta manera, el ’22’ no puede sumarse a Casemiro, Kroos, Modric, Marcelo, Carvajal, Bale, Benzema y Nacho como pentacampeones de Europa.

Isco no ha contado prácticamente para Carlo Ancelotti en la presente temporada, la última de su contrato con el Real Madrid, que vence el 30 de junio. Si bien en Copa del Rey y en Liga Santander ha contado con minutos en los 17 partidos del centrocampista en la campaña 21/22 como madridista.

Para considerarse campeón de la Champions League, según la UEFA, hay que jugar algún minuto con el equipo en alguno de los partidos oficiales de la competición. Isco y Lunin son los únicos jugadores de la primera plantilla –tampoco Fuidias, tercer portero– que no han entrado en el campo en ninguno de los encuentros, por lo que no serán considerados oficialmente campeones de Europa.

Isco pone así el cierre de su etapa como madridista, prolífica en cuanto a títulos y con grandes picos de rendimiento, aunque algunos también muy bajos, como las dos últimas temporadas. El malagueño no será renovado y abandonará la entidad el 30 de junio, con una nueva aventura aún desconocida por delante para demostrar su calidad y, si puede, aumentar un palmarés que al menos en lo oficial queda con cuatro títulos de Champions League.