En Inglaterra ya relacionan a Firmino con el Real Madrid

Roberto Firmino va a ser uno de los nombres propios del próximo mercado de fichajes. De hecho, todavía no ha acabado la temporada y ya es un nombre que suena con fuerza para los grandes equipos de Europa. Uno de los que necesita con urgencia un ‘9’ es el Real Madrid y prueba de ello es la pobre actuación de Karim Benzema en la eliminatoria ante el Manchester City.

Y es que el delantero brasileño abandonará el Liverpool el próximo 30 de junio como agente libre después de ocho años al servicio de Jurgen Klopp, por lo que es una de las grandes gangas del mercado de verano. A sus 31 años, Roberto Firmino cuenta con una dilatada trayectoria al más alto nivel con un espectacular palmarés entre los que cuenta con una Champions League y una Premier League, siendo en aquella época un jugador capital e imprescindible para el técnico alemán.

No obstante, las pretensiones del jugador podrían ser un impedimento para un Real Madrid que necesita un ‘9’ que actúe como suplente de Benzema. A pesar de ello, el delantero que llegue tendrá una gran relevancia en el once en ciertos momentos de la temporada. Según informan desde Inglaterra, Roberto Firmino exigiría para su llegada un contrato de dos o tres años, situación que el conjunto blanco no estaría dispuesto a aceptar.

Desde el Echo de Liverpool, el Real Madrid es una potencial opción para Roberto Firmino y el brasileño un posible deseo del conjunto blanco como sustituto de Karim Benzema. Uno de los puntos más atractivos de esta posibilidad es que llegaría como agente libre y el club no debería pagar ni un euro por su adquisición. Esto ayudaría para acometer también otros fichajes donde sí deberán invertirse gran cantidad dinero como por ejemplo en la llegada de Jude Bellingham y quién sabe si alguna otra llegada más.