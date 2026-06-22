En Inglaterra colocan a Alexis Mac Allister como futurible para el Real Madrid

El Real Madrid sigue pensando en los próximos fichajes que hacer este verano. A pesar de ya contar con Dumfries, Konaté, Cucurella y Bernardo Silva, en el club blanco quieren seguir trabajando en la llegada de un mediocampista de talla mundial. Una operación en la que suena cada vez con más fuerza el nombre de Mac Allister, futbolista del Liverpool. Una estrella cuyo interés se remonta desde hace ya unos meses y de la que desde Inglaterra se hacen eco de que la posibilidad es más que real.

El internacional argentino está actualmente con la cabeza puesta en el Mundial, pero una llamada del Real Madrid puede cambiarlo todo. Ya se vio la rapidez con la que Cucurella cerró su fichaje desde la concentración de España y Mac Allister es un nombre que gusta. En el club ya se apuesta por futbolistas más experimentados, que conocen la exigencia de ganar títulos y que tienen renombre. El centrocampista cumple con las expectativas: 27 años, titularísimo en Anfield y con el perfil que buscan en Chamartín.

En Argentina ya reconocieron que la operación es viable, y en Inglaterra reconocen la posibilidad, tal y como indica el periodista Fabrizio Romano. Pero el fichaje de Mac Allister tiene un guion claro: dejar salir antes de entrar. O lo que es lo mismo, que el Real Madrid necesita vender. El aforo de mediocampistas en plantilla está lleno. Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Güler y Bernardo Silva. Eso sin contar a Thiago Pitarch, al que Mourinho podría darle un rol en el primer equipo.

La necesidad de hacer caja es vital y el nombre que más suena para hacerlo es Camavinga, que aún tiene cartel en Europa y que abarataría la inversión que supone sacar a Mac Allister del Liverpool. El argentino tiene contrato hasta 2028 y no es de extrañar que pidan un mínimo de 100 millones de euros para sentarse a negociar. También hay que tener en cuenta que el Real Madrid vigila de muy cerca a su compatriota Enzo Fernández, jugador del Chelsea que ya ha manifestado varias veces su predilección por el club blanco.

Así se refería hace unos meses Mac Allister a los rumores con el Real Madrid: «Sí leo y me llegan las cosas, pero lo manejo con mucha tranquilidad porque al final lo importante es lo que pasa hoy, es el presente. Hoy estoy en un club como el Liverpool donde y no tengo ninguna necesidad. Respeto mucho al club y no creo que sea necesario hablar de otras situaciones», expresó en TyC Sports. Pese a ello, el ruido suena cada vez más fuerte y el club blanco le tiene en la lista, por lo que las próximas semanas serán clave para ver si el Real Madrid da un paso firme para traerlo de Liverpool.