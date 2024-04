El inexplicable llanto de Kubo tras el gol anulado: «En Champions no se la van a pitar»

Take Kubo fue el encargado de hablar al término del encuentro entre la Real Sociedad y el Real Madrid, en el que le anularon un gol por falta clara sobre Tchouaméni. Sin embargo, el japonés se quejó tras el partido, en el que su equipo perdió en casa por la mínima, con un gol de Arda Güler. El que fuera jugador del conjunto blanco no dudó en afirmar que lo sucedido entre Barrenetxea y el francés no fue falta: «Eso no sé qué pasará en la Champions, pero yo creo que no lo van a pitar».

Kubo hizo referencia al partido en el que el Real Madrid se medirá al Bayern de Múnich el próximo martes en el Allianz Arena. El futbolista del conjunto txuri-urdin comparó qué sucedería si la misma acción se diera en la máxima competición, en la que los madridistas siguen todavía vivos. Puso en duda que en ella pitaran la infracción, como sí que lo han hecho en esta ocasión en el duelo jugado en San Sebastián.

El nipón se pronunció más sobre la jugada. Dijo que, en su opinión, no hay ningún tipo de infracción porque «Barrene va a robar» el balón y que «el jugador que pierde el balón, se duerme». Sin embargo, en las imágenes se ve claramente como el jugador de la Real Sociedad traba con su pierna a Tchouaméni, impidiéndole acertar a la hora de dar su pase y dejando el balón muerto para que recuperasen los de Imanol.

"No sé qué pasará en la Champions… pero no creo que eso lo vayan a pitar" 👤 Kubo, sobre el gol anulado a la Real Sociedad.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol https://t.co/VymoErQqgs pic.twitter.com/BKIUD33OMA — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 26, 2024

Esa recuperación derivó en el inmediato gol de Kubo. El balón quedó en la frontal para que, tras la falta de Barrenetxea, recuperase un futbolista de la Real Sociedad y abriera para la llegada en solitario de Kubo. El japonés no perdonó ante Kepa y sólo tres minutos después del gol del Real Madrid, empataba. Pero el tanto no subía al marcador, tras la revisión de Munuera Montero en el VAR.

El colegiado en un primer momento apreció que no había nada. Pero desde Las Rozas le llamaron al orden, al ver la jugada repetida. Ahí se apreciaba que la falta que comete el jugador realista es clara sobre Tchouaméni, lo que llevó al árbitro andaluz a anular definitivamente el gol, a instancias de la recomendación de Busquets Ferrer.

Kubo, crítico con el cambio de horario

Pero no fue la única frase polémica que dejó Takefusa Kubo. El ex jugador del Real Madrid se pronunció sobre el cambio de horario del partido, que estaba fechado para el sábado pero, tras conocerse los horarios de la Champions, se decidió modificar para permitir que los de Ancelotti tengan más descanso de cara a las semifinales frente al Bayern.

El asiático señaló que «cualquiera que haya visto el partido» sabía que la Real Sociedad había «merecido ganar», a pesar de que contra un Real Madrid plagado de suplentes terminaron con los mismos remates a portería –tres cada uno– y con un ajustado dato de posesión a su favor: 56%-44%. «Es una pena por la gente que ha venido después del cambio de horario y de toda esta mierda», destacó Kubo.