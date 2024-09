El inesperado ataque de Revilla a Vinicius: «Es un desagradecido, España le está dando de comer»

Vinicius Junior sigue recibiendo ataques y, ahora, ha llegado uno inesperado por parte de un político. Miguel Ángel Revilla se ha pronunciado sobre las palabras del jugador del Real Madrid hablando sobre el racismo que sufre en nuestro país y no ha dudado en calificarle de «desagradecido». El que fuera presidente de Cantabria ha cargado contra el comportamiento del delantero brasileño y también sobre las declaraciones en las que pedía que España no organizara el Mundial 2030 si seguían produciéndose esos ataques racistas y no había ningún tipo de consecuencia.

Revilla no duda en hablar sobre Vinicius y señalar que le parece «impresentable» que «haya dicho que España es un país racista», algo que el jugador del Real Madrid no llegó a decir, puesto que sólo se refirió a una minoría de gente. «Mentira. Hay algún racista, pero menos que en otros países», ha desvelado el ex presidente de Cantabria.

«Este sí que es un desagradecido», ha revelado sobre el jugador del Real Madrid. Revilla va más allá y ataca al brasileño por sus palabras. «Le traemos aquí, le pagamos muy bien y habla mal de España, que le está dando de comer. Lo que tiene que analizar él es si su comportamiento es el adecuado», destaca.

Estas declaraciones sorprendentes de Miguel Ángel Revilla llegan en vísperas del derbi madrileño, en el que Vinicius estará en el foco, puesto que aficionados del Atlético de Madrid han promovido diversas campañas en redes para poder insultarle sin ser sancionados. En una entrevista a ABC, sin ser preguntado en ningún momento por el futbolista, ha querido pronunciarse sobre las declaraciones del jugador del conjunto blanco y que tanto revuelo generaron.

Revilla carga contra Vinicius

Vinicius Junior será el gran protagonista del derbi madrileño. Los aficionados del Atlético de Madrid están intentando buscar la forma en la que pueden proferir todo tipo de insultos racistas sobre el madridista, sin ser sancionados. Han ideado la manera de hacerlo, llegando a plantear un homenaje al Mono Burgos, aunque desde la Liga están intentando frenarlas.

Los aficionados del Atlético de Madrid han realizado ya varias propuestas para evitar ser reconocidos e insultar a sus anchas a Vinicius durante el partido. La primera fue la más llamativa, la de acudir con mascarilla al derbi para así poder insultar sin ser reconocido y sin que se pueda saber qué se le está diciendo al jugador del Real Madrid.

No fueron pocos los aficionados rojiblancos que señalaron en redes sociales que acudirían con la boca tapada al estadio del Atlético, para poder así cantar e insultar a Vinicius Junior, al que en los últimos años ya se le ha llamado «mono» y «chimpancé» tanto dentro como fuera del Metropolitano. En esta ocasión, habrá mil ojos puestos en los aficionados del Atlético de Madrid, con el objetivo de evitar que se den unos insultos que ya vimos la temporada pasada en repetidas ocasiones.