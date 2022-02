Inda: «Un jugador del PSG me ha dicho que cree que Neymar será titular»

Eduardo Inda acudió a El Chiringuito, donde cada lunes tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló en primicia una noticia referida al encuentro que PSG y Real Madrid jugarán en el Parque de los Príncipes este martes correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League. Más concretamente, al once que sacará Mauricio Pochettino, que saldrá de inicio con Neymar a pesar de que el brasileño ha salido de una lesión que le ha apartado de los terrenos de juego dos meses y medio.

«He hablado con un jugador español del PSG y me dice que cree que Neymar jugará de partida», desveló en exclusiva Eduardo Inda. «Neymar está teniendo una temporada aciaga por las lesiones y por la capacidad goleadora», añadió el director de OKDIARIO en el programa que dirige y presenta Josep Pedrerol.

A finales del mes de noviembre Neymar volvía a caer. Aquella noche, ante el Saint-Étienne, el atacante del PSG abandonó el terreno de juego entre lágrimas y doliéndose de su tobillo. Las lesiones le han lastrado durante su estancia en París y el brasileño, para desconectar, inició su recuperación en Brasil antes de encarar la recta final en la capital gala. Desde que se supo el tiempo que estaría de baja marcó en el calendario la eliminatoria ante el Real Madrid.

Se esperaba que pudiese reaparecer a final de enero, pero todo se ha alargado unas semanas más y en el PSG no querían correr riesgos hasta que no estuviera plenamente recuperado. Ahora ese momento ha llegado y después de hacer el entrenamiento con el resto del equipo, Neymar se preparara para volver al once titular en un encuentro especial para él: ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Neymar regresará al once de Mauricio Pochettino este martes en el Parque de los Príncipes y hará compañía en el tridente a Kylian Mbappé y a Leo Messi, que continúa siendo muy cuestionado por la prensa francesa. El que no estará en el PSG es Sergio Ramos, que por los problemas que lleva arrastrando hace más de un año no podrá medirse a su ex equipo.