Neymar se entrena con normalidad y Sergio Ramos está descartado contra el Real Madrid

Neymar Junior se entrenó al mismo ritmo que sus compañeros en los 15 minutos abiertos de la sesión previa a la ida de los octavos de final de la Champions que medirá a PSG y Real Madrid en el Parque de los Príncipes. El brasileño ha superado su última lesión y, en principio, debería estar en la convocatoria para el duelo ante los blancos. Otra cosa es que sea titular, ya que lo más normal es que comience el partido desde el banquillo.

El brasileño es una de las piezas importantes del PSG. Junto a Messi y Mbappé forman uno de los mejores tridentes del mundo, aunque el argentino no atraviesa por su mejor momento. Pochettino tendrá La última palabra.

El que no estará ante el Real Madrid es Sergio Ramos. El ex capitán blanco no ha superado su última lesión y no podrá ser de la partida en un encuentro que con toda seguridad iba a ser muy especial para el camero. Por otro lado, Ander Herrera sí se entrenó junto al resto del equipo y si debería estar disponible para Pochettino.