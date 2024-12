El increíble dato de Mbappé en Qatar: dos goles a la misma hora del mismo día con dos años de diferencia

Kylian Mbappé ha dejado atrás los demonios del Lusail Stadium. 731 días después de haber perdido la final del Mundial de Qatar ante la Argentina de Messi, el francés ha curado su herida con el Real Madrid. Ante el Pachuca y en el partido decisivo de la Copa Intercontinental, el ariete marcó. No obstante, un dato muy curioso se esconde detrás de esta diana. Este miércoles, Kylian marcó el 1-0 a las 18:37 hora peninsular española. Hace dos años, en aquella final de la Copa del Mundo, Mbappé marcó el gol del 3-3, de penalti, a la misma hora. ¿Casualidad del destino?

Por ahora, es un dos de dos para Kylian Mbappé con el Real Madrid. El delantero ya ha podido disputar dos finales con el club de sus sueños y en las dos consiguió marcar. La primera fue la más especial sin duda. En la Supercopa de Europa en agosto ante la Atalanta, el atacante firmó su primer partido oficial de blanco, su primer trofeo y su primera muesca gastada en una sola noche. Este miércoles, contra el Pachuca, segunda final. Como en la primera, gol y copa al final. Además, también asistió. Noche perfecta.

Mbappé contra Messi

El 18 de diciembre de 2022, Kylian Mbappé disputó la final del Mundial con Francia. Como vigentes campeones, se enfrentaron a la Argentina de Messi en el majestuoso Lusail Stadium de Catar. A pesar de una actuación brillante que incluyó un hat-trick, Kylian no pudo evitar la derrota. Ahora, dos años después de aquella dolorosa final, el delantero ha podido cerrar ese episodio y volviendo a ser decisivo, esta vez para el Real Madrid.

La final fue un duelo épico. Argentina y Francia. Messi frente a Mbappé. Dos números 10 del Paris Saint-Germain enfrentados en el partido más importante del mundo. El encuentro se convirtió en un espectáculo digno de Hollywood. La Albiceleste tomó ventaja temprano con goles de Messi y Di María. Al descanso, el marcador ya ponía un 2-0 a favor de los argentinos. Cuando todo parecía decidido, surgió la figura de Mbappé, quien transformó el partido con una actuación histórica.

Faltando diez minutos del tiempo reglamentario, Kylian inició la remontada con un penalti, superando al Dibu Martínez. La locura se desataría instantes seguidos al gol. Apenas un minuto después, el delantero conectó una volea espectacular tras combinar con Kolo Muani. En un abrir y cerrar de ojos, Francia había igualado gracias a su estrella parisina.

En la prórroga, Messi volvió a adelantar a la Albiceleste, pero Mbappé respondió nuevamente desde el punto penal tras una mano de Montiel. El partido se definía desde los once metros. La tanda fue cruel para los franceses. A pesar de que Mbappé convirtió su lanzamiento, los fallos de Coman y Tchouaméni apagaron todas las esperanzas de los Bleus. Argentina conquistó su Tercera copa y Messi su ansiado Mundial. Mbappé, aunque ganó la Bota de Oro con ocho goles, no pudo ocultar su tristeza. No obstante, dos años después, el delantero de Bondy ha logrado su redención vistiendo la camiseta del Real Madrid.