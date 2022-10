Iker Casillas reconquista al madridismo con este comentario contra France Football

Iker Casillas ya es un habitual en redes sociales. En las últimas semanas, el exportero del Real Madrid ha sido protagonista en un gran número de ocasiones por sus diferentes polémicas. Esta vez ha sido a raíz de la gala del Balón de Oro donde el de Móstoles ha mostrado su tremenda indignación por la designación de los premios catalogándolos «de broma». Uno de ellos ha sido después de que se nombrara al Manchester City como mejor equipo de la temporada y siendo el conjunto blanco el tercero del ránking. «Enhorabuena al Real Madrid por esa 3ª posición…», comentaba en tono irónico.

Enhorabuena al @realmadrid por esa 3ª posición … 😏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 17, 2022

Y es que el nombramiento del Real Madrid como tercer mejor equipo de la temporada en un año donde los de Carlo Ancelotti lograron la ansiada Decimocuarta, la Liga, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa este pasado 10 de agosto, ha suscitado gran crispación en el mundo del fútbol. El Manchester City ha sido elegido como el mejor equipo de la temporada cuando logró únicamente la Premier League en el último suspiro de la última jornada. Por si no fuera poco, el conjunto blanco eliminó en la Champions League a los dos equipos que han quedado por encima de él: el mencionado Manchester City y el Liverpool.

Pero Iker Casillas no solo ha mostrado su enfado a raíz del nombramiento del equipo de Guardiola como mejor equipo, también ha dedicado ciertos tuits a la organización del premio cuando Courtois ha sido nombrado como mejor portero: «De las pocas cosas en las que coincido con France Football: el ganador tenía que ser Benzema. Enhorabuena», comentaba el ex del Real Madrid.

De las pocas cosas en las que coincido con @francefootball : el ganador tenia que ser @Benzema ! Enhorabuena! #BallonDor — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 17, 2022

«Me alegro por Thibaut Courtois. Con diferencia es el MEJOR PORTERO del MUNDO. De lo que no me alegro, es de no haberle metido en el podio final para ese #BallonDor. Sigo sin entender en qué se basan los que eligen este premio», decía el portero indignado.