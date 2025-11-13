Huijsen: «Es normal que Lamine esté afectado, es un orgullo representar a España»

Dean Huijsen habla con la serenidad que lo caracteriza. Tranquilo, reflexivo y con las ideas claras, el central de la selección española y del Real Madrid analiza el presente del combinado nacional y el momento que vive tanto a nivel personal como colectivo. A pesar de su juventud, transmite una madurez impropia de su edad y una confianza plena en el grupo dirigido por Luis de la Fuente.

El defensa no rehúye ningún tema, tampoco el más delicado del momento: la situación de Lamine Yamal. «Está claro que tiene molestias y necesita recuperarse. Yo también el mes pasado tuve algunas molestias y tuve que parar. Es un jugador importante para nosotros, por supuesto, pero ahora estamos centrados en los dos partidos que tenemos por delante», explica. Huijsen reconoce que su amigo lo ha pasado mal en las últimas horas: «Sí, es normal. Para cualquiera es un orgullo representar a su país, así que es lógico que esté afectado».

Instalado ya como una de las grandes promesas de la Selección, Huijsen no esconde su felicidad por estar con España. «Estoy bien, muy bien. Para mí es un sueño poder representar a mi país. Es un orgullo estar aquí», afirma con una sonrisa.

España afronta ahora una doble cita decisiva ante Georgia y Turquía, dos compromisos que marcarán el cierre de la clasificación para el Mundial de 2026. «Son partidos muy importantes. Hasta ahora todo ha ido bien, pero debemos seguir concentrados y preparados mentalmente para afrontarlos», asegura el defensa.

El joven central no oculta la ilusión que le produce la posibilidad de disputar su primer Mundial: «Un sueño. Para cualquier futbolista, jugar un Mundial es un sueño, y esperamos ganarlo». Sobre las opciones del equipo, se muestra prudente pero ambicioso: «Creo que hay muchas selecciones con posibilidades, pero sí, somos una de ellas».

Al ser preguntado por sus favoritas, Huijsen no se moja demasiado: «No sabría decirle tres concretas, la verdad. Hay bastantes candidatas». Aunque sí reconoce que la Finalísima de marzo ante Argentina despierta una motivación especial: «Sí, tenemos muchas ganas de esos partidos. Pero ahora mismo estamos centrados en los dos encuentros que tenemos delante y en sacarlos adelante».

En lo personal, el jugador se siente plenamente integrado en el grupo. «Muy bien, la verdad», resume con sencillez. Y sobre lo que le pide el seleccionador, lo tiene claro: «Que muestre mi carácter, que juegue como sé hacerlo, simplemente eso».