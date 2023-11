La hora de Lunin. Otra vez. El ucraniano ha tenido sus momentos, pocos, cuando Courtois no ha podido jugar y ahora, que Kepa está lesionado, vuelve a tener su oportunidad de demostrar que es un portero de garantías del que no se sabe muy bien cuál es el motivo que ha llevado al cuerpo técnico del Real Madrid a no confiar en él

Lunin comenzó la temporada como titular tras la gravísima lesión de Courtois, pero sólo le duró dos partidos. Lo que tardó el Real Madrid en fichar a Kepa y Ancelotti en ponerle de titular. Jugó de inicio contra Athletic y Almería, mientras que frente al Celta, en el tercer partido de Liga y tras haber dejado su puerta a cero en San Mamés y recibir un gol en el Power Horse Stadium, fue relegado al banquillo hasta que en el calentamiento previo al encuentro contra el Sporting de Braga el meta vasco se lesionó y el ucraniano ocupó de nuevo la portería del Santiago Bernabéu.

Lunin dejó su meta a cero ante el Sporting de Braga en un partido en el que tuvo que hacer dos intervenciones. Pero qué dos intervenciones. En la primera, nada más empezar el choque, detuvo un penalti. Y luego, no fue hasta la última jugada del encuentro cuando hizo un paradón a Abel Ruiz. Dos acciones que le llenaron de moral para lo que le viene por delante.

Lunin será titular ante el Valencia y luego se quedará en Valdebebas, ya que no ha sido citado con Ucrania para los duelos contra Italia. No obstante, tras el parón de selecciones, es probable que tenga otra oportunidad de jugar de titular contra el Cádiz. En sus manos está ponérselo difícil a un Ancelotti que dejó claro en rueda de prensa que el debate de la portería sigue abierto.

«El debate en la portería está siempre. El momento en el que ha jugado Kepa lo ha hecho muy bien y cuando hemos utilizado a Lunin ha sido igual. El debate siempre está abierto y eso hace que haya competencia. Cada uno puede pasar por un mejor o peor momento, pero siempre tienen que estar listos», aseguró el italiano.

El futuro incierto de Lunin

Lunin acaba contrato en 2024 y en estos momentos está más cerca de poner punto final a su andadura en el Real Madrid cuando finalice esta temporada que de renovar. El verano pasado ya tuvo dudas, pero finalmente Ancelotti le convenció. Ahora, viendo su situación actual, donde es suplente de Kepa, todo hace pensar que terminará saliendo.

Fran, la sorpresa de la portería

La sorpresa de la portería del Real Madrid ante el Valencia será Fran González. El portero del Juvenil A ha ido citado con el primer equipo, algo habitual, pero lo más llamativo es que Ancelotti no ha tenido problema en reconocer que será el segundo guardameta.

«Mañana será Fran el segundo portero. Se ha entrenado con nosotros, está progresando muy bien y tenemos la confianza puesta en él. Cañizares también está progresando», explicó el entrenador del Real Madrid sobre el leonés.

Fran González, de 18 años, mide 1,99 metros y está dejando a todos impresionados. A Ancelotti y Luis Llopis les encanta y confían en un portero que hace muy poquito, acaparó elogios de figuras de talla mundial como Casillas o Courtois por sus paradas contra el Sporting de Braga en la UEFA Youth League, donde sostuvo a los de Arbeloa.

Anastasia, la mujer de Andryi Lunin, guardameta del Real Madrid, ha publicado en sus redes sociales un comentario sobre el futuro del guardameta ucraniano. «¿Cuáles son los planes de Lunin? ¿Piensa irse o se quedará en Madrid?», fue preguntada la mujer de Lunin en su cuenta de Instagram. La respuesta fue muy clara: «Si hay un club que le permita jugar, creo que nos iremos. Si va a jugar, entonces, por supuesto, estamos listos para mudarnos».