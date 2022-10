Gonzalo Higuaín, jugador del Real Madrid durante seis temporadas, ha colgado las botas. El delantero de 34 años anunció que no seguirá en el fútbol profesional tras militar esta última temporada en el Inter Miami. A lo largo de su carrera, que se inició en River Plate en 2005, ha anotado 362 goles en 780 partidos como profesional.

«Es el momento de comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión. Llegó el día de decir adiós al fútbol. He sido una privilegiado por todo lo que he vivido», señaló este lunes en una rueda de prensa.

Conocido mundialmente como ‘El Pipa’, Higuaín disfrutó de varios títulos de Liga con el Real Madrid aunque nunca ganó la Champions. El argentino se marchó justo el verano antes de la Décima con destino al fútbol italiano donde disfrutó de una carrera bastante exitosa en Nápoles, Juventus e Inter de Milán.

El jugador alcanzó con Argentina la final del Mundial de 2014 –donde fue muy criticado por sus fallos– y nunca consiguió ganar un título con la albiceleste, pese a ser el compañero habitual del frente de ataque de Leo Messi.

Higuaín se marcha con una Europa League como título internacional más importante –lo logró con el Chelsea en 2019–, además de tres Ligas españoles y tres Scudettos. El delantero logró marcar 121 goles con el Real Madrid en 264 partidos. Su temporada más fructífera con la camiseta blanca fue la 2009/10 cuando logró 29 goles en 40 partidos.

Siempre criticado por sus problemas de peso, Higuaín se marcha tras haber logrado dos temporadas de 12 goles en el Inter Miami. El jugador no será recordado como una superestrella, pero sí como un delantero que tenía mucha entrega y que era de los mejores al espacio. Con 34 años, le esperan otras aventuras como entrenador o director técnico.

Gracias Totales 🖤💗

