Hazard volverá a pasar por el quirófano

Eden Hazard pasará por el quirófano en los próximos días. No se trata de una nueva lesión, sino que se tratará de la retirada de la placa de osteosíntesis que se le instaló en su peroné derecho en 2017, cuando se lo fracturó, siendo aún jugador del Chelsea. Así lo ha informado el Real Madrid en un breve comunicado oficial, en el que no revela ni cuándo se producirá la operación, ni el tiempo que estará fuera de los terrenos de juego. Sin embargo, se estima que estará de baja en torno a un mes o mes y medio.

«Nuestro jugador Eden Hazard será intervenido en los próximos días para la retirada de la placa de osteosíntesis en su peroné derecho», ha señalado el club. Aquella placa le fue instalada en el año 2017, cuando militaba en el Chelsea, momento en el que sufrió una fractura de infrasindesmal en el peroné. La operación entonces consistió en colocarle la placa con tornillos, uniendo las partes del hueso rotas y la estabilización de la articulación.

Aquella cirugía le llevo a estar tres meses apartado de los terrenos de juego, en un momento que el Real Madrid ya le pretendía. Se recuperó aparentemente sin problemas, hasta que una vez que fichó por el conjunto blanco se llevó un golpe en la zona que le obligó a parar. Sucedió en 2019, ante el PSG en fase de grupos de la Champions. Aquella contusión derivó en una microfisura en el peroné que le llevó a tener que ser intervenido a comienzos de 2020.

A raíz de ahí comenzó el sinfín de lesiones y molestias del belga. Hazard ha sufrido desde entonces otras nueve lesiones de tipo muscular o traumático, que le han impedido desplegar la calidad que demostró tener en el equipo londinense. Su nivel se ha visto mermado desde entonces hasta el punto de llevar a Carlo Ancelotti a tomar la decisión de no contar apenas con él.

En el último mes, el jugador no ha disputado un sólo minuto con el Real Madrid, pese a estar disponible. Su última aparición fue el 19 de febrero ante el Alavés, en el que disputó seis minutos. Aunque ha estado a disposición del italiano, no ha vuelto a tener minutos desde entonces. El paso por el quirófano provoca que como mínimo no vuelva a jugar hasta primeros de mayo.