Hazard empieza su nueva vida

Eden Hazard va a tener una segunda oportunidad en el Real Madrid y esto no lo pueden decir muchos. El club blanco, el más exigente del mundo, te suele dar una única opción, donde puedes triunfar o entender que no estás a la altura de su escudo, pero en esta ocasión con el belga ha sido diferente. Tras pasarlo mal, tras sufrir por culpa de las lesiones, en Cádiz quiere empezar el día 1 de su nueva vida. Llegó la hora de demostrar que sigue siendo uno de los jugadores más talentosos del fútbol mundial.

Hazard es un jugador feliz desde que el pasado 25 de marzo pasase por el quirófano para retirarse la placa de osteosíntesis que tenía en su peroné derecho. La intervención fue un éxito y consiguió el propósito, que no era otro que volver a sentirse bien. Algo que no experimentaba desde aquel 16 de noviembre de 2019, cuando su compatriota Thomas Meunier le dio una patada que desencadenó en un sinfín de problemas médicos que no le han permitido disfrutar del fútbol y mostrar al madridismo toda la calidad que atesora en sus botas.

Desde que pasó por el quirófano el optimismo ha sido máximo y su recuperación en todo momento ha ido por el buen camino. Pronto comenzó a trabajar en Valdebebas, se puso en forma, empezó a tocar balón y desde la pasada semana se sumó al grupo para ser uno más. Ahora, la idea es que tenga minutos ante el Cádiz y frente al Betis en las dos últimas jornadas de Liga para adquirir un ritmo perdido. Y quién sabe si en París el fútbol le tiene reservado una gran alegría tras tantos meses complicados.

El vestuario celebra su continuidad

El propio Carlo Ancelotti ha confirmado en la rueda de prensa previa al duelo contra el Cádiz que Hazard no se iba a mover del Real Madrid este verano. Con contrato hasta 2025 y tras confirmarse que Haaland no vendrá, el club ya no tiene la necesidad de dar salida a un futbolista que puede ser muy importante en el futuro. “Se queda para demostrar su calidad”, ha dicho el italiano ante los periodistas, una clase que tiene de sobra y que tratará de empezar a enseñar de inmediato.

Esta noticia ha sentado muy bien en un vestuario donde Hazard es muy querido. La situación del belga está a años luz de ser la de Bale. Eden ha tenido mala suerte, pero sus compañeros siempre le han arropado. Se pudo ver durante las celebraciones de la Liga o después de eliminar al Manchester City en la Champions, donde todos le dieron cariño. La plantilla quiere al belga, que ahora tratará de devolver todo ese cariño con fútbol.