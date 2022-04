La exhibición del Real Madrid en Stamford Bridge pudo darse, en gran medida, gracias a una nueva aparición de Thibaut Courtois. En el mismo escenario en el que el ganador del premio The Best a mejor portero, Edouard Mendy, la pifiaba con una cantada que valía el 1-3 de Benzema, el cancerbero belga se confirmaba como el mejor del mundo gracias a un paradón a Azpilicueta que hizo rendirse hasta a Gabriel Rufián.

El político independentista de ERC no dudó en reclamar en las redes sociales lo que es de Courtois, que no era otra cosa que el The Best de los guardametas por delante de Mendy y Donnarumma, primer y segundo clasificados y que hicieron sendas cantadas en octavos y cuartos de final ante el Real Madrid.

No hicieron falta palabras, sólo un emoticono en el que deja claro que no entiende la decisión. Las fotografías que lideran la publicación, además, confirmaban el pensamiento de Rufián, aficionado al fútbol y al Espanyol, con la captura de la sobresaliente estirada de Courtois y, al lado, una de la clasificación del The Best con Mendy y Donnarumma en las dos primeras posiciones.